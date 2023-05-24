24 мая 2023

Курганские заводы увеличивают зарплатные предложения, чтобы быстрее закрыть вакансии

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Курганской области выросли зарплатные предложения в сфере производства Фото:

В Курганской области выросли зарплатные предложения в сфере производства. Это связано в востребованностью специалистов на предприятиях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исследовательском центре сервиса «Зарплата.ру».

«По итогам апреля 2023 года, в сфере производства средние зарплатные предложения в Курганской области выросли на 11%. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственной линии (+33% — до 74 тысяч рублей), инженеров-конструкторов (+33% — до 50 тысяч рублей)», — рассказали URA.RU в исследовательском центре.

Сообщается, что также предложения по зарплатам увеличились у начальников производств (в среднем до 60 тысяч рублей), операторов станков ЧПУ (до 90 тысяч рублей), технологов (до 49 тысяч рублей) и электромонтажников (до 40 тысяч рублей).

Как пояснили сотрудники сервиса «Зарплата.ру», в Курганской области из-за востребованности специалистов на предприятиях в сфере производства выросли и зарплатные запросы. К апрелю 2023 года ожидания по зарплате увеличились у инженеров-конструкторов (до 80 тысяч рублей, что на 35% больше, чем в 2022 году), операторов производственной линии (до 35 тысяч рублей) и электромонтажников (до 70 тысяч рублей).

Ранее URA.RU писало, что в курганском вузе выросли зарплаты у руководителей, при этом оплата труда снизилась у подчиненных. В КГУ среднемесячная зарплата у руководства увеличилась на 40 тысяч рублей. У сотрудников вуза она уменьшилась на 700 рублей.

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В Курганской области выросли зарплатные предложения в сфере производства. Это связано в востребованностью специалистов на предприятиях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исследовательском центре сервиса «Зарплата.ру». «По итогам апреля 2023 года, в сфере производства средние зарплатные предложения в Курганской области выросли на 11%. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственной линии (+33% — до 74 тысяч рублей), инженеров-конструкторов (+33% — до 50 тысяч рублей)», — рассказали URA.RU в исследовательском центре. Сообщается, что также предложения по зарплатам увеличились у начальников производств (в среднем до 60 тысяч рублей), операторов станков ЧПУ (до 90 тысяч рублей), технологов (до 49 тысяч рублей) и электромонтажников (до 40 тысяч рублей). Как пояснили сотрудники сервиса «Зарплата.ру», в Курганской области из-за востребованности специалистов на предприятиях в сфере производства выросли и зарплатные запросы. К апрелю 2023 года ожидания по зарплате увеличились у инженеров-конструкторов (до 80 тысяч рублей, что на 35% больше, чем в 2022 году), операторов производственной линии (до 35 тысяч рублей) и электромонтажников (до 70 тысяч рублей). Ранее URA.RU писало, что в курганском вузе выросли зарплаты у руководителей, при этом оплата труда снизилась у подчиненных. В КГУ среднемесячная зарплата у руководства увеличилась на 40 тысяч рублей. У сотрудников вуза она уменьшилась на 700 рублей.
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