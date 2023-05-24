Тюменские власти не могут контролировать соблюдение запрета на посещение водоемов

В Тюменской области действует запрет на посещение водоемов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области не хватает людей для того, чтобы контролировать запрет властей на посещение водоемов, который был введен на территории региона 7 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, многие тюменцы игнорируют указанный запрет, потому что за его нарушение никто не наказывает.

«Запрет ввели, а как его реализовывать — непонятно. Да, и, банально, для этого не хватает людей. У МЧС и полиции без этого работы хватает. Тем более, в Тюменской области очень много водоемов. Как проверять, купаются там люди или нет?», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном Информационном центре правительства Тюменской области агентству рассказали о том, что за нарушение запрета на посещение водоемов предусмотрены штрафы. «За нарушение запрета на посещение водоемов, расположенных на землях лесного фонда, предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 КоАО ТО в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. Контроль соблюдения запрета осуществляют патрули лесной охраны, сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ТО, службы МЧС и УМВД, а также органы местного самоуправления», — ответили в Инфоцентре на запрос URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жителям и гостям Тюменской области запретили посещать природные водоемы. За исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных пожаров.