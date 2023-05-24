24 мая 2023

Тюменские власти не могут контролировать соблюдение запрета на посещение водоемов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, река, купание, игры на воде, берег реки, река тура, водоем, берег водоема
В Тюменской области действует запрет на посещение водоемов Фото:

В Тюменской области не хватает людей для того, чтобы контролировать запрет властей на посещение водоемов, который был введен на территории региона 7 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, многие тюменцы игнорируют указанный запрет, потому что за его нарушение никто не наказывает.

«Запрет ввели, а как его реализовывать — непонятно. Да, и, банально, для этого не хватает людей. У МЧС и полиции без этого работы хватает. Тем более, в Тюменской области очень много водоемов. Как проверять, купаются там люди или нет?», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном Информационном центре правительства Тюменской области агентству рассказали о том, что за нарушение запрета на посещение водоемов предусмотрены штрафы. «За нарушение запрета на посещение водоемов, расположенных на землях лесного фонда, предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 КоАО ТО в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. Контроль соблюдения запрета осуществляют патрули лесной охраны, сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ТО, службы МЧС и УМВД, а также органы местного самоуправления», — ответили в Инфоцентре на запрос URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жителям и гостям Тюменской области запретили посещать природные водоемы. За исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных пожаров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области не хватает людей для того, чтобы контролировать запрет властей на посещение водоемов, который был введен на территории региона 7 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, многие тюменцы игнорируют указанный запрет, потому что за его нарушение никто не наказывает. «Запрет ввели, а как его реализовывать — непонятно. Да, и, банально, для этого не хватает людей. У МЧС и полиции без этого работы хватает. Тем более, в Тюменской области очень много водоемов. Как проверять, купаются там люди или нет?», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном Информационном центре правительства Тюменской области агентству рассказали о том, что за нарушение запрета на посещение водоемов предусмотрены штрафы. «За нарушение запрета на посещение водоемов, расположенных на землях лесного фонда, предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 КоАО ТО в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. Контроль соблюдения запрета осуществляют патрули лесной охраны, сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ТО, службы МЧС и УМВД, а также органы местного самоуправления», — ответили в Инфоцентре на запрос URA.RU. Ранее агентство писало о том, что жителям и гостям Тюменской области запретили посещать природные водоемы. За исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...