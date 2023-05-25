25 мая 2023

Пенсионер из Тюмени построил сказочный дворец из мусора. Фото

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Мужчину вдохновил на постройку дворца домик из сувенирной лавки Фото:

Тюменец Николай Попов построил сказочный дворец из мусора, который собрал на стройках города. У двухэтажной постройки крошечные окна и сотни причудливых мелочей. О его истории рассказали журналисты.

«По всему фасаду зубчатое кружево и крошечные окна, расположенные на каждой башенке. Если смотреть издалека, кажется, будто перед вами сказочный дворец», — предают историю Попова журналисты 72.RU. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые мужчина находит на мусорках и стройках города.

Ранее в Тюмени продавали необычный дом с разноцветными комнатами. Внутри него есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Купить дом владельцы предлагали за 14 миллионов рублей, но были готовы оформить скидку.

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Тюменец Николай Попов построил сказочный дворец из мусора, который собрал на стройках города. У двухэтажной постройки крошечные окна и сотни причудливых мелочей. О его истории рассказали журналисты. «По всему фасаду зубчатое кружево и крошечные окна, расположенные на каждой башенке. Если смотреть издалека, кажется, будто перед вами сказочный дворец», — предают историю Попова журналисты 72.RU. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые мужчина находит на мусорках и стройках города. Ранее в Тюмени продавали необычный дом с разноцветными комнатами. Внутри него есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Купить дом владельцы предлагали за 14 миллионов рублей, но были готовы оформить скидку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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