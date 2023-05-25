Мужчину вдохновил на постройку дворца домик из сувенирной лавки Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Тюменец Николай Попов построил сказочный дворец из мусора, который собрал на стройках города. У двухэтажной постройки крошечные окна и сотни причудливых мелочей. О его истории рассказали журналисты.

«По всему фасаду зубчатое кружево и крошечные окна, расположенные на каждой башенке. Если смотреть издалека, кажется, будто перед вами сказочный дворец», — предают историю Попова журналисты 72.RU. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые мужчина находит на мусорках и стройках города.

Ранее в Тюмени продавали необычный дом с разноцветными комнатами. Внутри него есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Купить дом владельцы предлагали за 14 миллионов рублей, но были готовы оформить скидку.