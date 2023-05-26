26 мая 2023

Курганские перевозчики отметили подорожание некоторых запчастей на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Стоимость некоторых запчастей для автобусов выросла более чем на 50% Фото:

Перевозчики в Кургане решили сравнить стоимость запчастей для городского транспорта. Часть из них с 2022 года подорожала более чем на 50% сообщается в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Решили сравнить стоимость запасных частей. Начиная с 2022 года, цена на некоторые запчасти выросла более чем на 50 процентов. Несмотря на все трудности, мы стараемся вовремя обслуживать и приводить в порядок наш транспорт», — сообщается в группе.

В качестве примеров перевозчики опубликовали стоимость автошины, турбокомпрессора, масла и суппорта. Последний стоил в 2022 году 28 315 рублей, а в 2023 году цена поднялась до 96 711 рублей.

Ранее председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский сообщил, что перевозчики не смогут получить новые автобусы до конца весны. Из-за санкций сроки поставок сдвинулись.

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Перевозчики в Кургане решили сравнить стоимость запчастей для городского транспорта. Часть из них с 2022 года подорожала более чем на 50% сообщается в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Решили сравнить стоимость запасных частей. Начиная с 2022 года, цена на некоторые запчасти выросла более чем на 50 процентов. Несмотря на все трудности, мы стараемся вовремя обслуживать и приводить в порядок наш транспорт», — сообщается в группе. В качестве примеров перевозчики опубликовали стоимость автошины, турбокомпрессора, масла и суппорта. Последний стоил в 2022 году 28 315 рублей, а в 2023 году цена поднялась до 96 711 рублей. Ранее председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский сообщил, что перевозчики не смогут получить новые автобусы до конца весны. Из-за санкций сроки поставок сдвинулись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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