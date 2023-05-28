Пушков прокомментировал запрет Британии на участие трансгендеров в женских велотурнирах

Пушков: запрет трансгендерам соревноваться с женщинами значит, что на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с запретом в велоспорте для трансгендеров в Британии Фото:

Запрет трансгендерам и небинарных атлетам соревноваться с женщинами в Британии доказывает, что и на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В Британии руководство национальной ассоциации велосипедного спорта запретило биологическим мужчинам, „сменившим“ пол или заявившим о смене пола, участвовать в женских соревнованиях. Это доказывает, что и на Западе есть сопротивление агрессивной трансгендерной субкультуре», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Позже в Минюсте страны зарегистрировали приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. В России смена пола недопустима. Эта позиция считается основной для законопроекта о запрете смены пола, пояснял депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. По информации источников URA.RU, знакомых с миграционной ситуацией, желающих переехать из стран Западной Европы на Урал с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запрет трансгендерам и небинарных атлетам соревноваться с женщинами в Британии доказывает, что и на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В Британии руководство национальной ассоциации велосипедного спорта запретило биологическим мужчинам, „сменившим“ пол или заявившим о смене пола, участвовать в женских соревнованиях. Это доказывает, что и на Западе есть сопротивление агрессивной трансгендерной субкультуре», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее глава РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Позже в Минюсте страны зарегистрировали приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. В России смена пола недопустима. Эта позиция считается основной для законопроекта о запрете смены пола, пояснял депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. По информации источников URA.RU, знакомых с миграционной ситуацией, желающих переехать из стран Западной Европы на Урал с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...