Запрет трансгендерам и небинарных атлетам соревноваться с женщинами в Британии доказывает, что и на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«В Британии руководство национальной ассоциации велосипедного спорта запретило биологическим мужчинам, „сменившим“ пол или заявившим о смене пола, участвовать в женских соревнованиях. Это доказывает, что и на Западе есть сопротивление агрессивной трансгендерной субкультуре», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Ранее глава РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Позже в Минюсте страны зарегистрировали приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. В России смена пола недопустима. Эта позиция считается основной для законопроекта о запрете смены пола, пояснял депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. По информации источников URA.RU, знакомых с миграционной ситуацией, желающих переехать из стран Западной Европы на Урал с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности.
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