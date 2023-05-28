Пушков прокомментировал запрет Британии на участие трансгендеров в женских велотурнирах

Пушков: запрет трансгендерам соревноваться с женщинами значит, что на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре

28 мая 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с запретом в велоспорте для трансгендеров в Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрет трансгендерам и небинарных атлетам соревноваться с женщинами в Британии доказывает, что и на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В Британии руководство национальной ассоциации велосипедного спорта запретило биологическим мужчинам, „сменившим“ пол или заявившим о смене пола, участвовать в женских соревнованиях. Это доказывает, что и на Западе есть сопротивление агрессивной трансгендерной субкультуре», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее глава РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Позже в Минюсте страны зарегистрировали приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. В России смена пола недопустима. Эта позиция считается основной для законопроекта о запрете смены пола, пояснял депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. По информации источников URA.RU, знакомых с миграционной ситуацией, желающих переехать из стран Западной Европы на Урал с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности.

Запрет трансгендерам и небинарных атлетам соревноваться с женщинами в Британии доказывает, что и на Западе сопротивляются ЛГБТ-культуре. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В Британии руководство национальной ассоциации велосипедного спорта запретило биологическим мужчинам, „сменившим“ пол или заявившим о смене пола, участвовать в женских соревнованиях. Это доказывает, что и на Западе есть сопротивление агрессивной трансгендерной субкультуре», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее глава РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Позже в Минюсте страны зарегистрировали приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. В России смена пола недопустима. Эта позиция считается основной для законопроекта о запрете смены пола, пояснял депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. По информации источников URA.RU, знакомых с миграционной ситуацией, желающих переехать из стран Западной Европы на Урал с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности.