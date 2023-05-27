Число сокращенных сотрудников летом превысит показатели прошлого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени этим летом увеличится число работников компаний, которые попали под сокращения. Информацию о количестве уволенных людей предоставили в областном департаменте труда и занятости населения.

«На период 10 мая, в июне, июле и августе планируется сократить 255 человек. Летом 2022 года под сокращение попали 233 сотрудника», — передают данные журналисты РБК Тюмень.

Директор департамента Александр Сидоров сказал, что на предприятиях, заявляющих о планируемом сокращение работников, проводятся мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи персоналу, а также содействию в выборе новых мест для трудоустройства.

Также он дополнил, что основная чaсть предполaгaемых к увольнению жителей города является рaботникaми компаний, в которых проводятся штaтные мероприятия, связaнные со слиянием, присоединением, рaзделением оргaнизaции, a тaкже с изменением ее структуры.

Ранее организации Тюменской области подали сведения о постепенном увольнении 54 сотрудников в июне 2022 года. В компаниях проходило сокращение работников и новых набирать не планировали. Так, в апреле были уволены 25 сотрудников, а в мае — 167. Всего с начала года в регионе работы лишились около 200 человек.