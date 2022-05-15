В Тюмени становится меньше рабочих мест

Десятки сотрудников из компаний юга Тюменской области могут остаться без работы уже этим летом. На предприятиях идет сокращение штатов и новых сотрудников набирать не планируют. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
«Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении) 54 сотрудников в июне текущего года», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения 72.ru.
По данным издания, большинство тюменцев, обратившихся в органы службы занятости населения Тюменской области, уволились с последнего места работы по собственному желанию. Ранее URA.RU писало о том, что работодатели Тюменской области уже подавали сведения о поэтапном сокращении штата. Так, в апреле были уволены 25 сотрудников, а в мае — 167. Всего с начала года в регионе работы лишились около 200 человек.
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Десятки сотрудников из компаний юга Тюменской области могут остаться без работы уже этим летом. На предприятиях идет сокращение штатов и новых сотрудников набирать не планируют. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. «Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении) 54 сотрудников в июне текущего года», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения 72.ru. По данным издания, большинство тюменцев, обратившихся в органы службы занятости населения Тюменской области, уволились с последнего места работы по собственному желанию. Ранее URA.RU писало о том, что работодатели Тюменской области уже подавали сведения о поэтапном сокращении штата. Так, в апреле были уволены 25 сотрудников, а в мае — 167. Всего с начала года в регионе работы лишились около 200 человек.