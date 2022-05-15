15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Тюмени становится меньше рабочих мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Архитектурная студия «ROCK» Екатеринбург, работа в офисе
С начала года работы в регионе лишились около 200 человек Фото:

Десятки сотрудников из компаний юга Тюменской области могут остаться без работы уже этим летом. На предприятиях идет сокращение штатов и новых сотрудников набирать не планируют. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

«Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении) 54 сотрудников в июне текущего года», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения 72.ru.

По данным издания, большинство тюменцев, обратившихся в органы службы занятости населения Тюменской области, уволились с последнего места работы по собственному желанию. Ранее URA.RU писало о том, что работодатели Тюменской области уже подавали сведения о поэтапном сокращении штата. Так, в апреле были уволены 25 сотрудников, а в мае — 167. Всего с начала года в регионе работы лишились около 200 человек.

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Десятки сотрудников из компаний юга Тюменской области могут остаться без работы уже этим летом. На предприятиях идет сокращение штатов и новых сотрудников набирать не планируют. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. «Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении) 54 сотрудников в июне текущего года», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения 72.ru. По данным издания, большинство тюменцев, обратившихся в органы службы занятости населения Тюменской области, уволились с последнего места работы по собственному желанию. Ранее URA.RU писало о том, что работодатели Тюменской области уже подавали сведения о поэтапном сокращении штата. Так, в апреле были уволены 25 сотрудников, а в мае — 167. Всего с начала года в регионе работы лишились около 200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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