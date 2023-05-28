Вахтовик погиб во время работ на месторождении в ЯНАО

29 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось на месторождение Пуровского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО во время работы погиб вахтовик. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве подъемно-разгрузочных работ, сообщили в окружном управлении СКР. «По предварительным данным следствия, 28 мая 2023 года около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве. Следователи незамедлительно начали выяснять детали происшествия. Также силовики дадут оценку ответственным за соблюдение техники безопасности. После этого будет принято процессуальное решение.

В Пуровском районе ЯНАО во время работы погиб вахтовик. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве подъемно-разгрузочных работ, сообщили в окружном управлении СКР. «По предварительным данным следствия, 28 мая 2023 года около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве. Следователи незамедлительно начали выяснять детали происшествия. Также силовики дадут оценку ответственным за соблюдение техники безопасности. После этого будет принято процессуальное решение.