Вахтовик погиб во время работ на месторождении в ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО во время работы погиб вахтовик. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве подъемно-разгрузочных работ, сообщили в окружном управлении СКР.
«По предварительным данным следствия, 28 мая 2023 года около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве.
Следователи незамедлительно начали выяснять детали происшествия. Также силовики дадут оценку ответственным за соблюдение техники безопасности. После этого будет принято процессуальное решение.
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