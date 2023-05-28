28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Вахтовик погиб во время работ на месторождении в ЯНАО

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
Происшествие случилось на месторождение Пуровского района Фото:

В Пуровском районе ЯНАО во время работы погиб вахтовик. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве подъемно-разгрузочных работ, сообщили в окружном управлении СКР.

«По предварительным данным следствия, 28 мая 2023 года около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве.

Следователи незамедлительно начали выяснять детали происшествия. Также силовики дадут оценку ответственным за соблюдение техники безопасности. После этого будет принято процессуальное решение.

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В Пуровском районе ЯНАО во время работы погиб вахтовик. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве подъемно-разгрузочных работ, сообщили в окружном управлении СКР. «По предварительным данным следствия, 28 мая 2023 года около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве. Следователи незамедлительно начали выяснять детали происшествия. Также силовики дадут оценку ответственным за соблюдение техники безопасности. После этого будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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