28 мая 2023
27 мая 2023

Синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди

В начале июня в Тюмень придут дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города купаются в фонтане на площади 400 летия. Тюмень, лето, жара, дети, купание в фонтане
В начале июня температура воздуха в Тюмени достигнет 33 градусов Фото:

В Тюмени не ожидается дождей до 5 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru. При этом температура воздуха в областной столице в конце мая — начале июня достигнет 33 градусов.

«С 29 мая по 4 июня — в Тюмени без осадков. 5 июня — малооблачно, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Максимальная температура воздуха — 33 градуса — ожидается 1 и 3 июня.

Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.

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В Тюмени не ожидается дождей до 5 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru. При этом температура воздуха в областной столице в конце мая — начале июня достигнет 33 градусов. «С 29 мая по 4 июня — в Тюмени без осадков. 5 июня — малооблачно, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Максимальная температура воздуха — 33 градуса — ожидается 1 и 3 июня. Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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