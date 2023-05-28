Синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди

В начале июня температура воздуха в Тюмени достигнет 33 градусов
В Тюмени не ожидается дождей до 5 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru. При этом температура воздуха в областной столице в конце мая — начале июня достигнет 33 градусов.
«С 29 мая по 4 июня — в Тюмени без осадков. 5 июня — малооблачно, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Максимальная температура воздуха — 33 градуса — ожидается 1 и 3 июня.
Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.
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