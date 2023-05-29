В районе тюменского ТРЦ произошла газовая авария

Очевидцы сообщают о стойком запахе газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени жители района возле ТРЦ «Сити Молл» проснулись в три часа ночи от громкого шума и запаха газа. По их словам, рядом произошла газовая авария, на которую уже выехали экстренные службы.

«Как сообщают очевидцы, около 3 часов ночи они услышали жуткий гул на улице. Запах газа люди ощущали даже у себя в квартирах. Через некоторое время на место прибыли экстренные службы. Газовая служба, ДПС и 2 машины МЧС, перекрыли дорогу», — сообщает телеканал «Тюменское время» в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается