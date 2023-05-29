29 мая 2023
28 мая 2023

В районе тюменского ТРЦ произошла газовая авария

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Очевидцы сообщают о стойком запахе газа Фото:

В Тюмени жители района возле ТРЦ «Сити Молл» проснулись в три часа ночи от громкого шума и запаха газа. По их словам, рядом произошла газовая авария, на которую уже выехали экстренные службы.

«Как сообщают очевидцы, около 3 часов ночи они услышали жуткий гул на улице. Запах газа люди ощущали даже у себя в квартирах. Через некоторое время на место прибыли экстренные службы. Газовая служба, ДПС и 2 машины МЧС, перекрыли дорогу», — сообщает телеканал «Тюменское время» в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается

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В Тюмени жители района возле ТРЦ «Сити Молл» проснулись в три часа ночи от громкого шума и запаха газа. По их словам, рядом произошла газовая авария, на которую уже выехали экстренные службы. «Как сообщают очевидцы, около 3 часов ночи они услышали жуткий гул на улице. Запах газа люди ощущали даже у себя в квартирах. Через некоторое время на место прибыли экстренные службы. Газовая служба, ДПС и 2 машины МЧС, перекрыли дорогу», — сообщает телеканал «Тюменское время» в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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