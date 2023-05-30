Сотрудника компании-банкрота из ЯНАО оставили без северного стажа

Владелец магазина «Сибириада» в Ноябрьске не делал отчислений за работников в социальные фонды

Записей в трудовой книжке нет, предприятие оказалось закрытым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшая сотрудница магазина «Сибириада» в Ноябрьске (ЯНАО) проработала 6 лет, но не может подтвердить свой стаж работы на севере. Как рассказала URA.RU Ольга Смирнова, только при обращении в пенсионный фонд выяснилось: работодатель не производил необходимых при официальном трудоустройстве отчислений в социальные фонды.

«Я уволилась с работы, чтобы уехать из Севера, ухаживать за больной матерью. Пошла в пенсионный фонд, чтобы уточнить свой северный стаж. В пенсионном фонде мне сказали, что стажа нет», — поделилась собеседница в разговоре с корреспондентом URA.RU

Причиной стало якобы то, что владелец магазина не делал никаких отчислений в социальные фонды. Юристы, к которым обратилась Ольга, помочь ничем не смогли: сроки давности подачи искового заявления вышли, а сам предприниматель ликвидировал свое предприятие.

По словам Ольги, она работала в магазине «Сибириада» и условия труда ее изначально настораживали — работать приходилось за двоих, а испытательный срок продолжался год. На вопросы, почему в трудовой книжке нет записей, получала ответ, что при наличии трудового договора на руках это не обязательно.

В подтверждение своих слов собеседница представила в распоряжение редакции копии трудового договора с ИП, в котором она «официально» трудилась. Также имеется письмо-ответ из СФР о том, что отчислений на Смирнову в указанный период работодатель не делал.

Сейчас бывшая сотрудница «Сибириады» ведет диалог с фондом социального страхования. Она надеется, что там смогут восстановить заработанный на Севере трудовой стаж на основании представленных ею документов.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Социальный фонд России. На момент публикации ответа не поступило.