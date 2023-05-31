Тюменские предприниматели готовы к массовой миграции в другие регионы

Тюменские бизнесмены готовятся продавать бизнес в Тюмени и уезжать из области в поисках прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесу в Тюменской области не хватает поддержки властей, клиентской базы и пространства для развития Фото:

Тюменские предприниматели стали массово задумываться о продаже бизнеса и переезде в другие регионы в поисках прибыли. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в бизнес-сообществе Тюменской области.

«Обсуждаем с коллегами возможность продать бизнес и уехать из Тюмени, потому что с прибылью все стало слишком печально. Развиваться, по сути, уже не куда, рынки сложились давно; поддержка самая серьезная есть только для „своих“ — тех, кто в нефтегазовом кластере или вхож в коридоры власти. Начинающему бизнесу почти невозможно пробиться», — поделился мнением источник URA.RU.

По его словам, существующие меры государственной поддержки не учитывают региональной специфики. В частности, в Тюменской области главной проблемой является высокая арендная плата за коммерческие площади и коммунальные услуги. «Искать покупателя тоже проблематично, а если клиентов найти в других регионах — то проще будет уже там и работать», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что проблемы в последние недели возникают даже в тех отраслях бизнеса, которые ранее считали максимально устойчивыми. В частности, с жесткой конкуренцией на федеральном уровне столкнулись владельцы аптек, стоматологических и косметологических кабинетов.

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Тюменские предприниматели стали массово задумываться о продаже бизнеса и переезде в другие регионы в поисках прибыли. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в бизнес-сообществе Тюменской области. «Обсуждаем с коллегами возможность продать бизнес и уехать из Тюмени, потому что с прибылью все стало слишком печально. Развиваться, по сути, уже не куда, рынки сложились давно; поддержка самая серьезная есть только для „своих“ — тех, кто в нефтегазовом кластере или вхож в коридоры власти. Начинающему бизнесу почти невозможно пробиться», — поделился мнением источник URA.RU. По его словам, существующие меры государственной поддержки не учитывают региональной специфики. В частности, в Тюменской области главной проблемой является высокая арендная плата за коммерческие площади и коммунальные услуги. «Искать покупателя тоже проблематично, а если клиентов найти в других регионах — то проще будет уже там и работать», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что проблемы в последние недели возникают даже в тех отраслях бизнеса, которые ранее считали максимально устойчивыми. В частности, с жесткой конкуренцией на федеральном уровне столкнулись владельцы аптек, стоматологических и косметологических кабинетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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