Тюменские предприниматели готовы к массовой миграции в другие регионы

Тюменские предприниматели стали массово задумываться о продаже бизнеса и переезде в другие регионы в поисках прибыли. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в бизнес-сообществе Тюменской области.
«Обсуждаем с коллегами возможность продать бизнес и уехать из Тюмени, потому что с прибылью все стало слишком печально. Развиваться, по сути, уже не куда, рынки сложились давно; поддержка самая серьезная есть только для „своих“ — тех, кто в нефтегазовом кластере или вхож в коридоры власти. Начинающему бизнесу почти невозможно пробиться», — поделился мнением источник URA.RU.
По его словам, существующие меры государственной поддержки не учитывают региональной специфики. В частности, в Тюменской области главной проблемой является высокая арендная плата за коммерческие площади и коммунальные услуги. «Искать покупателя тоже проблематично, а если клиентов найти в других регионах — то проще будет уже там и работать», — добавил собеседник URA.RU.
Ранее агентство рассказало, что проблемы в последние недели возникают даже в тех отраслях бизнеса, которые ранее считали максимально устойчивыми. В частности, с жесткой конкуренцией на федеральном уровне столкнулись владельцы аптек, стоматологических и косметологических кабинетов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.