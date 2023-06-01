Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон, чтобы не платить за наркотики

В Тюмени за организацию наркопритона будут судить 46-летнюю жительницу города

02 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

За предоставление помещения и нужных инструментов гости притона платили хозяйке наркотиками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон и брала плату с гостей наркотиками, чтобы не платить за их приобретение. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств с 2007 года и не желая нести расходы на их приобретение, систематически предоставляла знакомым свою квартиру, бытовые принадлежности, кухонную утварь для приготовления и потребления наркотических средств. Наркозависимые делились с женщиной наркотическим средством», — говорится в сообщении. Деятельность наркопритона полицейские прекратили в апреле 2023 года. Женщину обвиняют по статье «Систематическое представление помещения для потребления наркотических средств» УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон и брала плату с гостей наркотиками, чтобы не платить за их приобретение. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств с 2007 года и не желая нести расходы на их приобретение, систематически предоставляла знакомым свою квартиру, бытовые принадлежности, кухонную утварь для приготовления и потребления наркотических средств. Наркозависимые делились с женщиной наркотическим средством», — говорится в сообщении. Деятельность наркопритона полицейские прекратили в апреле 2023 года. Женщину обвиняют по статье «Систематическое представление помещения для потребления наркотических средств» УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.