01 июня 2023

Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон, чтобы не платить за наркотики

В Тюмени за организацию наркопритона будут судить 46-летнюю жительницу города
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , алкоголизм, притон
За предоставление помещения и нужных инструментов гости притона платили хозяйке наркотиками Фото:

Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон и брала плату с гостей наркотиками, чтобы не платить за их приобретение. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.

«Обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств с 2007 года и не желая нести расходы на их приобретение, систематически предоставляла знакомым свою квартиру, бытовые принадлежности, кухонную утварь для приготовления и потребления наркотических средств. Наркозависимые делились с женщиной наркотическим средством», — говорится в сообщении.

Деятельность наркопритона полицейские прекратили в апреле 2023 года. Женщину обвиняют по статье «Систематическое представление помещения для потребления наркотических средств» УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

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Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон и брала плату с гостей наркотиками, чтобы не платить за их приобретение. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств с 2007 года и не желая нести расходы на их приобретение, систематически предоставляла знакомым свою квартиру, бытовые принадлежности, кухонную утварь для приготовления и потребления наркотических средств. Наркозависимые делились с женщиной наркотическим средством», — говорится в сообщении. Деятельность наркопритона полицейские прекратили в апреле 2023 года. Женщину обвиняют по статье «Систематическое представление помещения для потребления наркотических средств» УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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