В Тюмени в результате ДТП с КАМАЗом пострадали три человека

КАМАЗ въехал в участок трассы, где проводились дорожные работы
В Тюмени на 7-м километре окружной дороги произошло ДТП с участием КАМАЗа, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«На 7-м километре окружной дороги в Тюмени водитель КАМАЗа не справился с управлением и въехал в участок трассы, где проводились дорожные работы. В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа и двое дорожных рабочих. На данный момент обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.
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