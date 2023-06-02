02 июня 2023

В Тюмени в результате ДТП с КАМАЗом пострадали три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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КАМАЗ въехал в участок трассы, где проводились дорожные работы Фото:

В Тюмени на 7-м километре окружной дороги произошло ДТП с участием КАМАЗа, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«На 7-м километре окружной дороги в Тюмени водитель КАМАЗа не справился с управлением и въехал в участок трассы, где проводились дорожные работы. В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа и двое дорожных рабочих. На данный момент обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.

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В Тюмени на 7-м километре окружной дороги произошло ДТП с участием КАМАЗа, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «На 7-м километре окружной дороги в Тюмени водитель КАМАЗа не справился с управлением и въехал в участок трассы, где проводились дорожные работы. В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа и двое дорожных рабочих. На данный момент обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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