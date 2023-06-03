03 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023

Боец из ЯНАО сообщил, какие школьные предметы нужны в зоне СВО. Фото

Боец из ЯНАО: ОБЖ и физкультура нужны в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец служит в батальоне «Кедр» Фото:

Боец специальной военной операции (СВО) из ЯНАО рассказал школьникам села Белоярск, что для зоны СВО ему пригодились физкультура и ОБЖ. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«В школе села Белоярск учащиеся встретились со своим земляком, участником СВО. Во время общения боец рассказал о школьных предметах, которые пригодились ему больше всего при несении службы. Он ответил, что самые важные ОБЖ и физкультура» — пишет в своем telegram-канале глава района.

Во время встречи земляк рассказал, что служит в батальоне «Кедр». Быт и снабжение у них налажены хорошо, есть все удобства, которые возможно получить в полевых условиях.

Боец выразил огромную благодарность за посылки с необходимой помощью и теплыми письмами. Он заверил школьников, что все отправляемые посылки всегда доходят до адресатов.

Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец специальной военной операции (СВО) из ЯНАО рассказал школьникам села Белоярск, что для зоны СВО ему пригодились физкультура и ОБЖ. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «В школе села Белоярск учащиеся встретились со своим земляком, участником СВО. Во время общения боец рассказал о школьных предметах, которые пригодились ему больше всего при несении службы. Он ответил, что самые важные ОБЖ и физкультура» — пишет в своем telegram-канале глава района. Во время встречи земляк рассказал, что служит в батальоне «Кедр». Быт и снабжение у них налажены хорошо, есть все удобства, которые возможно получить в полевых условиях. Боец выразил огромную благодарность за посылки с необходимой помощью и теплыми письмами. Он заверил школьников, что все отправляемые посылки всегда доходят до адресатов. Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...