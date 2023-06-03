Боец из ЯНАО: ОБЖ и физкультура нужны в зоне СВО

Боец служит в батальоне «Кедр» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец специальной военной операции (СВО) из ЯНАО рассказал школьникам села Белоярск, что для зоны СВО ему пригодились физкультура и ОБЖ. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«В школе села Белоярск учащиеся встретились со своим земляком, участником СВО. Во время общения боец рассказал о школьных предметах, которые пригодились ему больше всего при несении службы. Он ответил, что самые важные ОБЖ и физкультура» — пишет в своем telegram-канале глава района.

Во время встречи земляк рассказал, что служит в батальоне «Кедр». Быт и снабжение у них налажены хорошо, есть все удобства, которые возможно получить в полевых условиях.

Боец выразил огромную благодарность за посылки с необходимой помощью и теплыми письмами. Он заверил школьников, что все отправляемые посылки всегда доходят до адресатов.

Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.