Дачного вора поймали в Кургане

В Кургане задержали дачного вора, укравшего электроинструмент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из СНТ Кургана полиция задержала дачного вора, который похищал бытовую технику и электроинструмент. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Ранее судимый злоумышленник проник в дачный дом к 64-летнему мужчине и похитил телевизионную приставку, монитор, телевизор, чайник, а также ряд электроинструментов», — написано в посте.

По данным ведомства 40-летний вор присвоил на даче шуруповерт, дисковую пилу, сварочный аппарат. Похищенное, как подчеркивает полиция, злоумышленник продал и потратил деньги на алкоголь.

«В содеянном гражданин сознался. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине.