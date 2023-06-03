03 июня 2023
02 июня 2023

Дачного вора поймали в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, теплица, садоводство
В Кургане задержали дачного вора, укравшего электроинструмент Фото:

В одном из СНТ Кургана полиция задержала дачного вора, который похищал бытовую технику и электроинструмент. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Ранее судимый злоумышленник проник в дачный дом к 64-летнему мужчине и похитил телевизионную приставку, монитор, телевизор, чайник, а также ряд электроинструментов», — написано в посте.

По данным ведомства 40-летний вор присвоил на даче шуруповерт, дисковую пилу, сварочный аппарат. Похищенное, как подчеркивает полиция, злоумышленник продал и потратил деньги на алкоголь.

«В содеянном гражданин сознался. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине.

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В одном из СНТ Кургана полиция задержала дачного вора, который похищал бытовую технику и электроинструмент. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Ранее судимый злоумышленник проник в дачный дом к 64-летнему мужчине и похитил телевизионную приставку, монитор, телевизор, чайник, а также ряд электроинструментов», — написано в посте. По данным ведомства 40-летний вор присвоил на даче шуруповерт, дисковую пилу, сварочный аппарат. Похищенное, как подчеркивает полиция, злоумышленник продал и потратил деньги на алкоголь. «В содеянном гражданин сознался. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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