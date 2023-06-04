Тюменцев предупредили о продлении аномальной жары

Температура воздуха будет достигать 36 градусов
Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и выше», — рассказали в инфоцентре.
В правительстве добавили, что температура воздуха в эти дни будет достигать 36 градусов. Ранее агентство писало, что 7 июня в областном центре ожидаются дожди.
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