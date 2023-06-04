04 июня 2023
03 июня 2023

Тюменцев предупредили о продлении аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, жара, солнце, солнечный день
Температура воздуха будет достигать 36 градусов Фото:

Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и выше», — рассказали в инфоцентре.

В правительстве добавили, что температура воздуха в эти дни будет достигать 36 градусов. Ранее агентство писало, что 7 июня в областном центре ожидаются дожди.

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Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и выше», — рассказали в инфоцентре. В правительстве добавили, что температура воздуха в эти дни будет достигать 36 градусов. Ранее агентство писало, что 7 июня в областном центре ожидаются дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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