Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса. Момент ЧП попал на запись камеры соседнего подъезда.
На кадрах видно, как маленький мальчик играл с мужчиной, предположительно отцом, у подъезда, когда раздался взрыв. На улицу выбило окна и стены, поднялась пыль. Гражданин подхватил сидящего второго ребенка и выбежал со двора. Мальчик побежал за ним.
Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. Сотрудники МЧС с собаками-ищейками продолжают разбирать завалы и искать людей.
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