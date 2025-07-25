Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса

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Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса
Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса. Момент ЧП попал на запись камеры соседнего подъезда.

На кадрах видно, как маленький мальчик играл с мужчиной, предположительно отцом, у подъезда, когда раздался взрыв. На улицу выбило окна и стены, поднялась пыль. Гражданин подхватил сидящего второго ребенка и выбежал со двора. Мальчик побежал за ним.

Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. Сотрудники МЧС с собаками-ищейками продолжают разбирать завалы и искать людей.

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Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса. Момент ЧП попал на запись камеры соседнего подъезда. На кадрах видно, как маленький мальчик играл с мужчиной, предположительно отцом, у подъезда, когда раздался взрыв. На улицу выбило окна и стены, поднялась пыль. Гражданин подхватил сидящего второго ребенка и выбежал со двора. Мальчик побежал за ним. Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. Сотрудники МЧС с собаками-ищейками продолжают разбирать завалы и искать людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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