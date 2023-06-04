Курганцы предложили поставить в парке советский памятник, уцелевший в пожаре. Фото

05 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Уцелевший в пожаре памятник из микрорайона Смолино предлагают поставить в парке Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы считают, что советский памятник в виде мальчика с собачкой, который уцелел в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино, необходимо установить в парке или на набережной города. Свои предложения горожане озвучили в социальных сетях. «В городе Кургане есть такой замечательный памятник из советского прошлого. Согласитесь, что получше некоторых изысков, например, на набережной. В городской парк не стыдно было бы поставить», — написано в группе «Интересный Курган | Город закрытых дорог» в соцсети «ВКонтакте». Многие горожане согласились с автором поста и поддержали такое решение. «Согласна, памятнику место в парке», — заявила пользователь Ольга С. «Перенести в ЦПКиО», — добавила Мария Н. При этом некоторые пользователи отметили, что у памятника есть законные владельцы. «Уважаемый автор. Этот мальчик [памятник] стоит на частной территории и трогать его нельзя!» — написала Светлана Ш. Уцелевший в пожаре памятник мальчика с собачкой из микрорайона Смолино предлагают установить в парке или набережной Кургана Фото: группа «Интересный Курган | Город закрытых дорог» в соцсети «ВКонтакте»

Курганцы считают, что советский памятник в виде мальчика с собачкой, который уцелел в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино, необходимо установить в парке или на набережной города. Свои предложения горожане озвучили в социальных сетях. «В городе Кургане есть такой замечательный памятник из советского прошлого. Согласитесь, что получше некоторых изысков, например, на набережной. В городской парк не стыдно было бы поставить», — написано в группе «Интересный Курган | Город закрытых дорог» в соцсети «ВКонтакте». Многие горожане согласились с автором поста и поддержали такое решение. «Согласна, памятнику место в парке», — заявила пользователь Ольга С. «Перенести в ЦПКиО», — добавила Мария Н. При этом некоторые пользователи отметили, что у памятника есть законные владельцы. «Уважаемый автор. Этот мальчик [памятник] стоит на частной территории и трогать его нельзя!» — написала Светлана Ш.