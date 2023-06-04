04 июня 2023

Курганцы предложили поставить в парке советский памятник, уцелевший в пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, последствия пожара
Уцелевший в пожаре памятник из микрорайона Смолино предлагают поставить в парке Кургана Фото:

Курганцы считают, что советский памятник в виде мальчика с собачкой, который уцелел в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино, необходимо установить в парке или на набережной города. Свои предложения горожане озвучили в социальных сетях.

«В городе Кургане есть такой замечательный памятник из советского прошлого. Согласитесь, что получше некоторых изысков, например, на набережной. В городской парк не стыдно было бы поставить», — написано в группе «Интересный Курган | Город закрытых дорог» в соцсети «ВКонтакте».

Многие горожане согласились с автором поста и поддержали такое решение. «Согласна, памятнику место в парке», — заявила пользователь Ольга С. «Перенести в ЦПКиО», — добавила Мария Н. При этом некоторые пользователи отметили, что у памятника есть законные владельцы. «Уважаемый автор. Этот мальчик [памятник] стоит на частной территории и трогать его нельзя!» — написала Светлана Ш.

Уцелевший в пожаре памятник мальчика с собачкой из микрорайона Смолино предлагают установить в парке или набережной Кургана
Уцелевший в пожаре памятник мальчика с собачкой из микрорайона Смолино предлагают установить в парке или набережной Кургана
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы считают, что советский памятник в виде мальчика с собачкой, который уцелел в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино, необходимо установить в парке или на набережной города. Свои предложения горожане озвучили в социальных сетях. «В городе Кургане есть такой замечательный памятник из советского прошлого. Согласитесь, что получше некоторых изысков, например, на набережной. В городской парк не стыдно было бы поставить», — написано в группе «Интересный Курган | Город закрытых дорог» в соцсети «ВКонтакте». Многие горожане согласились с автором поста и поддержали такое решение. «Согласна, памятнику место в парке», — заявила пользователь Ольга С. «Перенести в ЦПКиО», — добавила Мария Н. При этом некоторые пользователи отметили, что у памятника есть законные владельцы. «Уважаемый автор. Этот мальчик [памятник] стоит на частной территории и трогать его нельзя!» — написала Светлана Ш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...