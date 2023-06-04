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02 июня 2023

Водители рассказали, почему в ЯНАО летом дешевеет стоимость такси

Стоимость такси в ЯНАО дешевеет из-за сезона отпусков и теплой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом стоимость такси меньше из-за сезона отпусков и погоды Фото:

Стоимость услуг такси в ЯНАО в летнее время становится ниже в связи с сезоном отпусков и погодными условиями. Водители преимущественно соглашаются с ценой, которую предлагают пассажиры, поделился с URA.RU таксист на условиях анонимности.

«Весной и летом заработок таксистов становится меньше, потому что в основном водители соглашаются на ценник, который предлагают пассажиры. Чаще всего он достигает 100-150 рублей, это дешевле, чем в другое время года. Получается, что цена падает из-за сезона отпусков и погодных условий. Людей в городах мало и работы тоже», — поясняет собеседник.

Водитель отмечает, что в конце весны и летом ямальцы предпочитают ходить пешком и редко пользуются услугами такси. При этом увеличивается число заказов в гаражные кооперативы. «Много заказов с гаражей в это время. Все отдыхают, шашлык жарят. Вот там ценник за 200, потому что, это отдаленные территории и там чаще всего плохая дорога», — добавил он.

Ранее таксисты рассказывали, почему весной растет ценник на поездки. Стоимость увеличивается также из-за погоды и обслуживания машины.

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Стоимость услуг такси в ЯНАО в летнее время становится ниже в связи с сезоном отпусков и погодными условиями. Водители преимущественно соглашаются с ценой, которую предлагают пассажиры, поделился с URA.RU таксист на условиях анонимности. «Весной и летом заработок таксистов становится меньше, потому что в основном водители соглашаются на ценник, который предлагают пассажиры. Чаще всего он достигает 100-150 рублей, это дешевле, чем в другое время года. Получается, что цена падает из-за сезона отпусков и погодных условий. Людей в городах мало и работы тоже», — поясняет собеседник. Водитель отмечает, что в конце весны и летом ямальцы предпочитают ходить пешком и редко пользуются услугами такси. При этом увеличивается число заказов в гаражные кооперативы. «Много заказов с гаражей в это время. Все отдыхают, шашлык жарят. Вот там ценник за 200, потому что, это отдаленные территории и там чаще всего плохая дорога», — добавил он. Ранее таксисты рассказывали, почему весной растет ценник на поездки. Стоимость увеличивается также из-за погоды и обслуживания машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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