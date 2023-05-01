Таксисты объяснили причины роста цен на поездки весной в ЯНАО

Стоимость такси ЯНАО весной увеличивается из-за погодных условий и обслуживания авто

02 мая 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Таксисты увеличивают цены весной из-за погодных условий и обслуживания авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на такси в ЯНАО весной могут расти из-за трат на обслуживание автомобиля. Водителям приходятся в несколько раз чаще мыть машину, а также проходить техобслуживание, рассказал URA.RU один из таксистов на условиях анонимности. «Весной всегда ценник увеличивается, но фиксированного нет. Нужно учитывать, что в городах огромные лужи: чтобы было комфортно пассажирам машину приходится чаще мыть. Бывает, что проваливаешься в эти же лужи и оставляешь там бампер, а это тоже немалые расходы. Да и это время техобслуживания. После продолжительной работы зимой частенько выявляются мелкие поломки», — пояснил таксист. Собеседник также уточнил, что в это время растет и спрос на таксистов. Многие водители отказываются выходить на линию, чтобы сберечь авто и не застревать в сугробах. По его словам, некоторые могут накручивать цену за счет этого. «Бывает жалко машину просто. Возьмешь заказа за 200 рублей, а ремонта потом будет на 2000. В такие моменты таксисты понимают, что можно ломить цены, потому что водителей не хватает из-за гололеда или затопленных улиц», — добавил он. Ранее таксисты рассказывали, что увеличивают стоимость из-за марки машины и комфортных условий. Водители заявили, что уважают свой труд и знают, за что увеличивают цену.

Цены на такси в ЯНАО весной могут расти из-за трат на обслуживание автомобиля. Водителям приходятся в несколько раз чаще мыть машину, а также проходить техобслуживание, рассказал URA.RU один из таксистов на условиях анонимности. «Весной всегда ценник увеличивается, но фиксированного нет. Нужно учитывать, что в городах огромные лужи: чтобы было комфортно пассажирам машину приходится чаще мыть. Бывает, что проваливаешься в эти же лужи и оставляешь там бампер, а это тоже немалые расходы. Да и это время техобслуживания. После продолжительной работы зимой частенько выявляются мелкие поломки», — пояснил таксист. Собеседник также уточнил, что в это время растет и спрос на таксистов. Многие водители отказываются выходить на линию, чтобы сберечь авто и не застревать в сугробах. По его словам, некоторые могут накручивать цену за счет этого. «Бывает жалко машину просто. Возьмешь заказа за 200 рублей, а ремонта потом будет на 2000. В такие моменты таксисты понимают, что можно ломить цены, потому что водителей не хватает из-за гололеда или затопленных улиц», — добавил он. Ранее таксисты рассказывали, что увеличивают стоимость из-за марки машины и комфортных условий. Водители заявили, что уважают свой труд и знают, за что увеличивают цену.