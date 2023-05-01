01 мая 2023
30 апреля 2023

Таксисты объяснили причины роста цен на поездки весной в ЯНАО

Стоимость такси ЯНАО весной увеличивается из-за погодных условий и обслуживания авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Таксисты увеличивают цены весной из-за погодных условий и обслуживания авто Фото:

Цены на такси в ЯНАО весной могут расти из-за трат на обслуживание автомобиля. Водителям приходятся в несколько раз чаще мыть машину, а также проходить техобслуживание, рассказал URA.RU один из таксистов на условиях анонимности.

«Весной всегда ценник увеличивается, но фиксированного нет. Нужно учитывать, что в городах огромные лужи: чтобы было комфортно пассажирам машину приходится чаще мыть. Бывает, что проваливаешься в эти же лужи и оставляешь там бампер, а это тоже немалые расходы. Да и это время техобслуживания. После продолжительной работы зимой частенько выявляются мелкие поломки», — пояснил таксист.

Собеседник также уточнил, что в это время растет и спрос на таксистов. Многие водители отказываются выходить на линию, чтобы сберечь авто и не застревать в сугробах. По его словам, некоторые могут накручивать цену за счет этого. «Бывает жалко машину просто. Возьмешь заказа за 200 рублей, а ремонта потом будет на 2000. В такие моменты таксисты понимают, что можно ломить цены, потому что водителей не хватает из-за гололеда или затопленных улиц», — добавил он.

Ранее таксисты рассказывали, что увеличивают стоимость из-за марки машины и комфортных условий. Водители заявили, что уважают свой труд и знают, за что увеличивают цену.

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Цены на такси в ЯНАО весной могут расти из-за трат на обслуживание автомобиля. Водителям приходятся в несколько раз чаще мыть машину, а также проходить техобслуживание, рассказал URA.RU один из таксистов на условиях анонимности. «Весной всегда ценник увеличивается, но фиксированного нет. Нужно учитывать, что в городах огромные лужи: чтобы было комфортно пассажирам машину приходится чаще мыть. Бывает, что проваливаешься в эти же лужи и оставляешь там бампер, а это тоже немалые расходы. Да и это время техобслуживания. После продолжительной работы зимой частенько выявляются мелкие поломки», — пояснил таксист. Собеседник также уточнил, что в это время растет и спрос на таксистов. Многие водители отказываются выходить на линию, чтобы сберечь авто и не застревать в сугробах. По его словам, некоторые могут накручивать цену за счет этого. «Бывает жалко машину просто. Возьмешь заказа за 200 рублей, а ремонта потом будет на 2000. В такие моменты таксисты понимают, что можно ломить цены, потому что водителей не хватает из-за гололеда или затопленных улиц», — добавил он. Ранее таксисты рассказывали, что увеличивают стоимость из-за марки машины и комфортных условий. Водители заявили, что уважают свой труд и знают, за что увеличивают цену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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