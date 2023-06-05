05 июня 2023

Тюменцам рассказали, с какими патологиями чаще всего рождаются дети в регионе

Генетик Никифоренко: в Тюменской области чаще всего рождаются дети с патологией сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, младенцы, больница
Самая частая патология у тюменских новорожденных связана с сердечно-сосудистой системой Фото:

В Тюменской области часть рождаемых детей имеют врожденные патологии. Самые частые связаны с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала главный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения Тюменской области Анна Никифоренко.

«В Тюменской области ежегодно рождается в среднем 18 тысяч детей. Часть из этих детей имеют врожденные патологии. Самые частые — связанные с сердечно-сосудистой системой. Самые редкие случаи — младенцы с неизвестным полом, сиамские близнецы и малыши с орфанными заболеваниями» — сказала специалист журналистам 72.RU.

По словам Никифоренко, за три года патология сердечно-сосудистой системы встречалась в 28% случаев, костно-мышечной — в 18%, мочеполовой системы — в 17%. Четвертое место — это хромосомные аномалии, они занимают примерно 11%.

Ранее в Тюменской области составили список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5).

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В Тюменской области часть рождаемых детей имеют врожденные патологии. Самые частые связаны с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала главный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения Тюменской области Анна Никифоренко. «В Тюменской области ежегодно рождается в среднем 18 тысяч детей. Часть из этих детей имеют врожденные патологии. Самые частые — связанные с сердечно-сосудистой системой. Самые редкие случаи — младенцы с неизвестным полом, сиамские близнецы и малыши с орфанными заболеваниями» — сказала специалист журналистам 72.RU. По словам Никифоренко, за три года патология сердечно-сосудистой системы встречалась в 28% случаев, костно-мышечной — в 18%, мочеполовой системы — в 17%. Четвертое место — это хромосомные аномалии, они занимают примерно 11%. Ранее в Тюменской области составили список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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