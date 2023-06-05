Дороги перекроют из-за ремонта теплосети
На центральных улицах Тюмени приостановят движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств <…> Участников дорожного движения просим следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения», — сообщается на сайте мэрии.
Ремонтные работы будут проводиться в три этапа. Перекроют следующие участки:
- с 19 по 22 июня — по улице Елецкой в районе пересечения с улицей Немцова;
- с 4 по 7 июля — по улице Советской в районе пересечения с улицей Немцова;
- с 25 по 28 июля — по улице Хохрякова в районе дома № 69.
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