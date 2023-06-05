В центре Тюмени перекроют дороги. Карта

06 июня 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Дороги перекроют из-за ремонта теплосети Фото: Денис Моргунов © URA.RU На центральных улицах Тюмени приостановят движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств <…> Участников дорожного движения просим следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения», — сообщается на сайте мэрии. Ремонтные работы будут проводиться в три этапа. Перекроют следующие участки: с 19 по 22 июня — по улице Елецкой в районе пересечения с улицей Немцова;

с 4 по 7 июля — по улице Советской в районе пересечения с улицей Немцова;

с 25 по 28 июля — по улице Хохрякова в районе дома № 69. Фото: администрация Тюмени

На центральных улицах Тюмени приостановят движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств <…> Участников дорожного движения просим следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения», — сообщается на сайте мэрии. Ремонтные работы будут проводиться в три этапа. Перекроют следующие участки: