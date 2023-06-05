05 июня 2023

В центре Тюмени перекроют дороги. Карта

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Дороги перекроют из-за ремонта теплосети Фото:

На центральных улицах Тюмени приостановят движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств <…> Участников дорожного движения просим следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения», — сообщается на сайте мэрии.

Ремонтные работы будут проводиться в три этапа. Перекроют следующие участки:

  • с 19 по 22 июня — по улице Елецкой в районе пересечения с улицей Немцова;
  • с 4 по 7 июля — по улице Советской в районе пересечения с улицей Немцова;
  • с 25 по 28 июля — по улице Хохрякова в районе дома № 69.
Фото:

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На центральных улицах Тюмени приостановят движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств <…> Участников дорожного движения просим следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения», — сообщается на сайте мэрии. Ремонтные работы будут проводиться в три этапа. Перекроют следующие участки:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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