Бойцу СВО в Белгородской области вручили подарок из Кургана

Бойцу из зоны СВО передали подарок из Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области участнику специальной военной операции (СВО) на день рождения подарили пятиточечник (сидушка, предназначенная для защиты пользователя при контакте с холодными, мокрыми, грязными и другими поверхностями — прим. ред.), сшитый курганскими швеями. Об этом сообщила курганский активист Юлия Пылкова, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для военных. Подарок бойцу передали волонтеры из организации «Ресторанчик для наших», которая находится в приграничной зоне.

«Наши волонтеры, несмотря на то, что живут в приграничной зоне (Белгородская область) и им наверняка сейчас очень нелегко, не забывают поздравлять ребят в день рождения. В пакете среди других подарков и наш пятиточечник. Представляете, насколько они ценятся у парней?!» — написала на своей странице волонтер из Кургана.

Ранее URA.RU писало, что участник СВО с позывным «Фартовый» передал привет Кургану. Боец казачьего батальона «Енисей» поблагодарил всех, кто оказывает поддержку фронту. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал для сослуживцев из ЛНР походную печку.