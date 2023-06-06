06 июня 2023

Бойцу СВО в Белгородской области вручили подарок из Кургана

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцу из зоны СВО передали подарок из Кургана Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области участнику специальной военной операции (СВО) на день рождения подарили пятиточечник (сидушка, предназначенная для защиты пользователя при контакте с холодными, мокрыми, грязными и другими поверхностями — прим. ред.), сшитый курганскими швеями. Об этом сообщила курганский активист Юлия Пылкова, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для военных. Подарок бойцу передали волонтеры из организации «Ресторанчик для наших», которая находится в приграничной зоне.

«Наши волонтеры, несмотря на то, что живут в приграничной зоне (Белгородская область) и им наверняка сейчас очень нелегко, не забывают поздравлять ребят в день рождения. В пакете среди других подарков и наш пятиточечник. Представляете, насколько они ценятся у парней?!» — написала на своей странице волонтер из Кургана.

Ранее URA.RU писало, что участник СВО с позывным «Фартовый» передал привет Кургану. Боец казачьего батальона «Енисей» поблагодарил всех, кто оказывает поддержку фронту. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал для сослуживцев из ЛНР походную печку.

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В Белгородской области участнику специальной военной операции (СВО) на день рождения подарили пятиточечник (сидушка, предназначенная для защиты пользователя при контакте с холодными, мокрыми, грязными и другими поверхностями — прим. ред.), сшитый курганскими швеями. Об этом сообщила курганский активист Юлия Пылкова, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для военных. Подарок бойцу передали волонтеры из организации «Ресторанчик для наших», которая находится в приграничной зоне. «Наши волонтеры, несмотря на то, что живут в приграничной зоне (Белгородская область) и им наверняка сейчас очень нелегко, не забывают поздравлять ребят в день рождения. В пакете среди других подарков и наш пятиточечник. Представляете, насколько они ценятся у парней?!» — написала на своей странице волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что участник СВО с позывным «Фартовый» передал привет Кургану. Боец казачьего батальона «Енисей» поблагодарил всех, кто оказывает поддержку фронту. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал для сослуживцев из ЛНР походную печку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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