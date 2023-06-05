Тюменцы разоряют бизнес, отказываясь от натурального кофе

Тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос из-за резкого снижения спроса на натуральный кофе. Об этом URA.RU рассказал автор одного из объявлений о продаже бизнеса на доске объявлений Avito.
«Продаю свои точки в городе, становится невыгодно. Все дороже стоит сам кофе, если брать хорошие качественные зерна. Дорожает аренда, дорожает электричество. Но главная проблема в том, что клиентов все меньше остается, выручка уже почти не окупает те затраты, которые у меня есть», — поделился продавец с URA.RU.
По его словам, за последние два месяца спрос на натуральный кофе упал в среднем на 30%. «На некоторых точках покупают больше, на других — меньше, но общая картина говорит об отказе людей от натурального кофе, может, в пользу растворимого. А может, экономят вообще», — добавил автор объявления в беседе с URA.RU.
За последние две недели на Avito выставлено больше десятка объявлений о продаже кофе-автоматов и точек продажи кофе на вынос. Средняя цена продажи составляет около 200 тысяч рублей. Ранее агентство рассказало, что предприниматели стали так же массово продавать аптечные пункты.
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