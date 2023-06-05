Тюменцы разоряют бизнес, отказываясь от натурального кофе

В Тюмени массово продают кофейни самообслуживания из-за резкого падения спроса

06 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

По словам предпринимателей, спрос на кофе за последние два месяца снизился на 30% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос из-за резкого снижения спроса на натуральный кофе. Об этом URA.RU рассказал автор одного из объявлений о продаже бизнеса на доске объявлений Avito. «Продаю свои точки в городе, становится невыгодно. Все дороже стоит сам кофе, если брать хорошие качественные зерна. Дорожает аренда, дорожает электричество. Но главная проблема в том, что клиентов все меньше остается, выручка уже почти не окупает те затраты, которые у меня есть», — поделился продавец с URA.RU. По его словам, за последние два месяца спрос на натуральный кофе упал в среднем на 30%. «На некоторых точках покупают больше, на других — меньше, но общая картина говорит об отказе людей от натурального кофе, может, в пользу растворимого. А может, экономят вообще», — добавил автор объявления в беседе с URA.RU. За последние две недели на Avito выставлено больше десятка объявлений о продаже кофе-автоматов и точек продажи кофе на вынос. Средняя цена продажи составляет около 200 тысяч рублей. Ранее агентство рассказало, что предприниматели стали так же массово продавать аптечные пункты.

Тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос из-за резкого снижения спроса на натуральный кофе. Об этом URA.RU рассказал автор одного из объявлений о продаже бизнеса на доске объявлений Avito. «Продаю свои точки в городе, становится невыгодно. Все дороже стоит сам кофе, если брать хорошие качественные зерна. Дорожает аренда, дорожает электричество. Но главная проблема в том, что клиентов все меньше остается, выручка уже почти не окупает те затраты, которые у меня есть», — поделился продавец с URA.RU. По его словам, за последние два месяца спрос на натуральный кофе упал в среднем на 30%. «На некоторых точках покупают больше, на других — меньше, но общая картина говорит об отказе людей от натурального кофе, может, в пользу растворимого. А может, экономят вообще», — добавил автор объявления в беседе с URA.RU. За последние две недели на Avito выставлено больше десятка объявлений о продаже кофе-автоматов и точек продажи кофе на вынос. Средняя цена продажи составляет около 200 тысяч рублей. Ранее агентство рассказало, что предприниматели стали так же массово продавать аптечные пункты.