05 июня 2023

Тюменцы разоряют бизнес, отказываясь от натурального кофе

В Тюмени массово продают кофейни самообслуживания из-за резкого падения спроса
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам предпринимателей, спрос на кофе за последние два месяца снизился на 30% Фото:

Тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос из-за резкого снижения спроса на натуральный кофе. Об этом URA.RU рассказал автор одного из объявлений о продаже бизнеса на доске объявлений Avito.

«Продаю свои точки в городе, становится невыгодно. Все дороже стоит сам кофе, если брать хорошие качественные зерна. Дорожает аренда, дорожает электричество. Но главная проблема в том, что клиентов все меньше остается, выручка уже почти не окупает те затраты, которые у меня есть», — поделился продавец с URA.RU.

По его словам, за последние два месяца спрос на натуральный кофе упал в среднем на 30%. «На некоторых точках покупают больше, на других — меньше, но общая картина говорит об отказе людей от натурального кофе, может, в пользу растворимого. А может, экономят вообще», — добавил автор объявления в беседе с URA.RU.

За последние две недели на Avito выставлено больше десятка объявлений о продаже кофе-автоматов и точек продажи кофе на вынос. Средняя цена продажи составляет около 200 тысяч рублей. Ранее агентство рассказало, что предприниматели стали так же массово продавать аптечные пункты.

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Тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос из-за резкого снижения спроса на натуральный кофе. Об этом URA.RU рассказал автор одного из объявлений о продаже бизнеса на доске объявлений Avito. «Продаю свои точки в городе, становится невыгодно. Все дороже стоит сам кофе, если брать хорошие качественные зерна. Дорожает аренда, дорожает электричество. Но главная проблема в том, что клиентов все меньше остается, выручка уже почти не окупает те затраты, которые у меня есть», — поделился продавец с URA.RU. По его словам, за последние два месяца спрос на натуральный кофе упал в среднем на 30%. «На некоторых точках покупают больше, на других — меньше, но общая картина говорит об отказе людей от натурального кофе, может, в пользу растворимого. А может, экономят вообще», — добавил автор объявления в беседе с URA.RU. За последние две недели на Avito выставлено больше десятка объявлений о продаже кофе-автоматов и точек продажи кофе на вынос. Средняя цена продажи составляет около 200 тысяч рублей. Ранее агентство рассказало, что предприниматели стали так же массово продавать аптечные пункты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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