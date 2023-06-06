В ЯНАО ожидается штормовой ветер

Жителей Надымского района (ЯНАО) предупредили о неблагоприятных погодных условиях из-за ветра. Об этом сообщили в мэрии района.
«На территории Надымского района 7 июня прогнозируются неблагоприятные погодные явления, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем по северу района порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градуса, при натекании облачности до 15 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов, местами до 27 градусов», — говорится в официальном telegram — канале администрации Надымского района.
Ранее URA.RU рассказало, как в ЯНАО погода и сезон влияют на стоимость услуг такси. Водитель такси поделился с корреспондентом агентства своими наблюдениями.
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