06 июня 2023

На Курган движется гряда грозовых туч. Скрин

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Виды Кургана, небо, гроза, тучи, облака
Грозовые тучи сформировались на юго-западе области Фото:

На Курган движется гряда грозовых туч, сформировавшаяся на юго-западе области 7 июня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Меньше часа назад на юго-западе Курганской области сформировалась гряда грозовых туч, которые движутся на северо-восток. В Куртамыше уже прошел кратковременный ливень. Есть вероятность, что они заденут северо-запад Кургана. Грозы в них слабые, поэтому на сильные дожди даже не стоит рассчитывать», — написал Винштейн на своей странице «Погода45 — погода в Кургане» во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. По его прогнозу, вероятность в Кургане осадков высока 9 и 11 июня.

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На Курган движется гряда грозовых туч, сформировавшаяся на юго-западе области 7 июня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Меньше часа назад на юго-западе Курганской области сформировалась гряда грозовых туч, которые движутся на северо-восток. В Куртамыше уже прошел кратковременный ливень. Есть вероятность, что они заденут северо-запад Кургана. Грозы в них слабые, поэтому на сильные дожди даже не стоит рассчитывать», — написал Винштейн на своей странице «Погода45 — погода в Кургане» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. По его прогнозу, вероятность в Кургане осадков высока 9 и 11 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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