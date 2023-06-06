На Курган движется гряда грозовых туч. Скрин

07 июня 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Грозовые тучи сформировались на юго-западе области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курган движется гряда грозовых туч, сформировавшаяся на юго-западе области 7 июня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Меньше часа назад на юго-западе Курганской области сформировалась гряда грозовых туч, которые движутся на северо-восток. В Куртамыше уже прошел кратковременный ливень. Есть вероятность, что они заденут северо-запад Кургана. Грозы в них слабые, поэтому на сильные дожди даже не стоит рассчитывать», — написал Винштейн на своей странице «Погода45 — погода в Кургане» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. По его прогнозу, вероятность в Кургане осадков высока 9 и 11 июня. скрин: группа «Погода45 — погода в Кургане», соцсеть «ВКонтакте» скрин: группа «Погода45 — погода в Кургане», соцсеть «ВКонтакте»

На Курган движется гряда грозовых туч, сформировавшаяся на юго-западе области 7 июня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Меньше часа назад на юго-западе Курганской области сформировалась гряда грозовых туч, которые движутся на северо-восток. В Куртамыше уже прошел кратковременный ливень. Есть вероятность, что они заденут северо-запад Кургана. Грозы в них слабые, поэтому на сильные дожди даже не стоит рассчитывать», — написал Винштейн на своей странице «Погода45 — погода в Кургане» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. По его прогнозу, вероятность в Кургане осадков высока 9 и 11 июня.