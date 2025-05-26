Что сказала следствию директор депстроя Саблукова по делу о закупе для скандальной школы Кургана

В Кургане прошло судебное заседание по делу бизнесмена Артура Седого, строившего скандальную школу на 1500 мест. На заседание ждали свидетелей для допроса — замдиректора управления капстроительства (УКС) Кургана Елену Кудрявцеву и директора департамента строительства области Ирину Саблукову. Обе в суд не явились, причины не сообщили. Сторона обвинения зачитала их показания следствию. Выяснилось, что Саблукова давала рекомендации по закупу, из-за которого в настоящее время проходят два суда. Подробнее — в репортаже корреспондента URA.RU.
Ожидание проектно-сметной документации
В показаниях Елены Кудрявцевой, выполнявшей обязанности директора УКС Кургана в период заключения контракта по школе на 1500 мест, много внимания уделено передаче городскому строительному управлению проектно-сметной документации по объекту и заключению контракта. Женщина сообщила следователям, что генподрядчика в виде московской компании «Авиапромстрой» одобрили Саблукова и ее заместитель Сергей Цуканов. Кудрявцеву попросили готовить контракт, пока шло согласование кандидатуры застройщика с контрольно-ревизионным управлением. Женщина заинтересовалась проектом и попросила его предоставить, чтобы оценить документы и вероятные сроки выполнения контракта. Но документы ей не предоставляли достаточно долго.
Контракт заключили несмотря на то, что на тот период не было достаточного объема документации для начала строительства объекта. 27 августа 2021 года от бывшей на тот момент главы города Елены Ситниковой поступило поручение с требованием заключить муниципальный контракт между УКС и ООО «Авиапромстрой», рассказала Кудрявцева.
Проводились собрания с участием руководства города и области. На них звучали фразы о необходимости максимального освоения во избежание возврата неосвоенных бюджетных средств в федеральный бюджет и соблюдения срока строительства объекта. За счет каких именно материалов и работ, также конкретно не указывалось.
В сентябре директором УКС был назначен Игорь Минин. На совещания по школе стал ездить он. Кудрявцева говорила следователям, что он часто возвращался оттуда подавленным.
Рекомендации Саблуковой
Далее прокурор Сергей Пешков зачитал показания неявившейся в суд Ирины Саблуковой. Директор, в частности, рассказала, почему был расторгнут контракт с первым генподрядчиком из Москвы, компанией «Авиапромстрой». Основной претензией к москвичам был срыв сроков строительства объекта на самой ранней стадии. Уже тогда поднимался вопрос о смене генподрядчика. Директор московского общества Денис Явшев обещал увеличить количество смен, вывести дополнительные людские силы, но этого не произошло. По мнению Саблуковой, срыв сроков по школе стал последствием плохой организации работ со стороны генподрядчика. Чиновница сообщила следователям, что ходом строительства объекта школы она не была довольна.
Следователи спросили Саблукову, давали ли она указания на совещаниях, проводимых в администрации города и департаменте области, об ускорении освоения бюджетных средств по контракту в 2021 году. Директор ответила отрицательно. Однако давались рекомендации о возможности хранения товарно-материальных ценностей в 2021 году с целью максимальной фиксации стоимости материалов. Заказчик должен был подумать, какие материалы он купит и где именно будет хранить. На всех совещаниях давались указания о подписании счетов-фактур, актах приемки выполненных работ, иных документов только при установлении наличия и выполнении работы, сообщила следователям Саблукова.
Силовики также спросили чиновницу, какой была цель освоения денежных средств в 2021 году. Она ответила, что главной целью заключения данного контракта являлось строительство объекта. На всех совещаниях озвучивались вопросы не об освоении средств, а об усилении темпов строительства объекта, о последствиях в случае неосвоения данных денег в 2021 году. О том, что деньги были потрачены на оборудование для школы в 2021 году, Саблукова знала.
«Мне об этом было известно. Это обычная практика. Мы обычно рекомендуем заказывать материалы, особенно по многолетним контрактам, чтобы избежать угроз потери стоимости. Заказчики, как правило, сами определяют, что они будут приобретать из материалов. Затем либо привозят их на площадку, либо хранят на складах, либо у завода изготовителя. <…> Это ответственность заказчика – какие материалы он будет приобретать и где именно их будет хранить», — рассказала следствию Саблукова.
Слово подсудимого
После оглашения показаний свидетелей, слово попросил Седой. Он отметил, что в оглашенных гособвинением показаниях свидетелей нигде не фигурирует его роль в принятии решения о заключении контракта.
«В части освоения бюджетных средств, как мы услышали из показаний, инициатива шла от руководства города и области, а не от генподрядчика или субподрядчика. Также по вопросу о закупке ТМЦ и ответственном хранении, мы услышали мнение руководителя департамента строительства Ирины Саблуковой. Она снова подтверждает, что это не запрещено, и сторона защиты ранее так же на это указывала», — констатировал Седой.
После этого заседание было отложено. Сторона обвинения ждет явки владельца оконной фирмы, чей товар для школы явился одной из спорных позиций в обвинительном акте.
Руководителя строительной фирмы Седого обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов рублей при закупе и установке окон и вентиляционного оборудования для школы на 1500 мест в Кургане. Мужчина своей вины не признает, указывая на то, что школа построена и сдана, а дополнительных бюджетных средств никто не выплачивал. Еще одним подсудимым во время строительства школы стал экс-директор УКС Игорь Минин. Его обвиняют в превышении полномочий при подписании платежных документов в 2021 году за непоставленное оборудование.
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