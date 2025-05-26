В Курганской области самыми востребованными профессиями для безработных стали водитель и кассир. Об этом написано в приказе департамента социальной политики Курганской области от 23 мая.
«Перечень востребованных профессий для профессионального обучения безработных граждан: водитель автомобиля и погрузчика, кассир, кладовщик, маляр, машинист котельной и крана. Всего в списке 47 профессий», — написано в приказе.
Ранее Свердловскстат сообщал, что в Курганской области подработкой чаще всего занимаются учителя и медики, а всего дополнительную занятость имеют около трех тысяч человек. При этом одной из популярных сфер для подработки остается сфера перевозок: зарплаты водителей могут достигать 100 тысяч рублей.
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