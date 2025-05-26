26 мая 2025

Самые востребованные профессии для безработных в Кургане: водитель и кассир. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в списке 47 профессий для безработных
Всего в списке 47 профессий для безработных Фото:

В Курганской области самыми востребованными профессиями для безработных стали водитель и кассир. Об этом написано в приказе департамента социальной политики Курганской области от 23 мая.

«Перечень востребованных профессий для профессионального обучения безработных граждан: водитель автомобиля и погрузчика, кассир, кладовщик, маляр, машинист котельной и крана. Всего в списке 47 профессий», — написано в приказе.

Ранее Свердловскстат сообщал, что в Курганской области подработкой чаще всего занимаются учителя и медики, а всего дополнительную занятость имеют около трех тысяч человек. При этом одной из популярных сфер для подработки остается сфера перевозок: зарплаты водителей могут достигать 100 тысяч рублей.

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В Курганской области самыми востребованными профессиями для безработных стали водитель и кассир. Об этом написано в приказе департамента социальной политики Курганской области от 23 мая. «Перечень востребованных профессий для профессионального обучения безработных граждан: водитель автомобиля и погрузчика, кассир, кладовщик, маляр, машинист котельной и крана. Всего в списке 47 профессий», — написано в приказе. Ранее Свердловскстат сообщал, что в Курганской области подработкой чаще всего занимаются учителя и медики, а всего дополнительную занятость имеют около трех тысяч человек. При этом одной из популярных сфер для подработки остается сфера перевозок: зарплаты водителей могут достигать 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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