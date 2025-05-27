В Грозном представили макет района имени Путина

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На Кавказском инвестиционном форуме показали макет района Путина
На Кавказском инвестиционном форуме показали макет района Путина Фото:

Макет нового района имени президента РФ Владимира Путина, который строится в Грозном, представили на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщил директор департамента инвестиций министерства экономического и территориального развития Чечни Али Магомадова.

«На стенде Чеченской Республики присутствует макет нового района Грозного имени Владимира Владимировича Путина», — сообщил Али Магомадов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что на выставке также представлены макеты аэропорта «Грозный», аэровокзального и аэродромного комплексов, а также другая информация о социально-экономическом развитии региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что строительство района имени Путина планируют завершить к 2027 году. Новый жилой район площадью более 200 гектаров разместится в центральной части Грозного. В него войдут 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки, а общая протяженность дорог в районе составит около 10 километров. Прогнозируемое население — 100 тысяч человек. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах при поддержке Минэкономразвития РФ, его организатор — фонд «Росконгресс».

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Макет нового района имени президента РФ Владимира Путина, который строится в Грозном, представили на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщил директор департамента инвестиций министерства экономического и территориального развития Чечни Али Магомадова. «На стенде Чеченской Республики присутствует макет нового района Грозного имени Владимира Владимировича Путина», — сообщил Али Магомадов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что на выставке также представлены макеты аэропорта «Грозный», аэровокзального и аэродромного комплексов, а также другая информация о социально-экономическом развитии региона. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что строительство района имени Путина планируют завершить к 2027 году. Новый жилой район площадью более 200 гектаров разместится в центральной части Грозного. В него войдут 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки, а общая протяженность дорог в районе составит около 10 километров. Прогнозируемое население — 100 тысяч человек. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах при поддержке Минэкономразвития РФ, его организатор — фонд «Росконгресс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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