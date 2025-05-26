Сергей Лютиков, председатель комитета по развитию дорожной отрасли «Опоры России» и генеральный директор курганского завода дорожной техники «Регион 45», удостоен международной награды Ассоциации автодорожников Казахстана. Знак отличия был вручен в рамках завершившейся в Казахстане международной конференции «День дорожного партнерства». Об этом сообщает бизнес сообщество Курганской области у себя в tg-канале.
«В мероприятии приняли участие более 200 представителей дорожной сферы двух стран — от госструктур до производителей техники. Лютиков удостоен знака отличия Ассоциации автодорожников Казахстана — за безупречную работу и значительный вклад в развитие международного сотрудничества в дорожной отрасли», — написано в tg-канале.
По словам самого Лютикова, признание коллег из Казахстана является высокой оценкой деятельности российского комитета и дополнительным стимулом для дальнейшей работы. В рамках конференции участники обсуждали цифровизацию дорожной отрасли, модернизацию техники, а также вопросы синхронизации стандартов между двумя странами. Организаторы отметили, что «Опора России» продолжит курс на объединение усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества не только внутри страны, но и на международном уровне, формируя площадку для обмена опытом и внедрения передовых технологий в дорожном строительстве.
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