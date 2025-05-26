26 мая 2025

Гендиректор курганского завода Лютиков получил международную награду Казахстана. Видео

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Знак отличия был вручен на конференции в Казахстане
Знак отличия был вручен на конференции в Казахстане Фото:

Сергей Лютиков, председатель комитета по развитию дорожной отрасли «Опоры России» и генеральный директор курганского завода дорожной техники «Регион 45», удостоен международной награды Ассоциации автодорожников Казахстана. Знак отличия был вручен в рамках завершившейся в Казахстане международной конференции «День дорожного партнерства». Об этом сообщает бизнес сообщество Курганской области у себя в tg-канале.

«В мероприятии приняли участие более 200 представителей дорожной сферы двух стран — от госструктур до производителей техники. Лютиков удостоен знака отличия Ассоциации автодорожников Казахстана — за безупречную работу и значительный вклад в развитие международного сотрудничества в дорожной отрасли», — написано в tg-канале.

По словам самого Лютикова, признание коллег из Казахстана является высокой оценкой деятельности российского комитета и дополнительным стимулом для дальнейшей работы. В рамках конференции участники обсуждали цифровизацию дорожной отрасли, модернизацию техники, а также вопросы синхронизации стандартов между двумя странами. Организаторы отметили, что «Опора России» продолжит курс на объединение усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества не только внутри страны, но и на международном уровне, формируя площадку для обмена опытом и внедрения передовых технологий в дорожном строительстве.

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Сергей Лютиков, председатель комитета по развитию дорожной отрасли «Опоры России» и генеральный директор курганского завода дорожной техники «Регион 45», удостоен международной награды Ассоциации автодорожников Казахстана. Знак отличия был вручен в рамках завершившейся в Казахстане международной конференции «День дорожного партнерства». Об этом сообщает бизнес сообщество Курганской области у себя в tg-канале. «В мероприятии приняли участие более 200 представителей дорожной сферы двух стран — от госструктур до производителей техники. Лютиков удостоен знака отличия Ассоциации автодорожников Казахстана — за безупречную работу и значительный вклад в развитие международного сотрудничества в дорожной отрасли», — написано в tg-канале. По словам самого Лютикова, признание коллег из Казахстана является высокой оценкой деятельности российского комитета и дополнительным стимулом для дальнейшей работы. В рамках конференции участники обсуждали цифровизацию дорожной отрасли, модернизацию техники, а также вопросы синхронизации стандартов между двумя странами. Организаторы отметили, что «Опора России» продолжит курс на объединение усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества не только внутри страны, но и на международном уровне, формируя площадку для обмена опытом и внедрения передовых технологий в дорожном строительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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