В Кургане задержаны четверо жителей Тюменской области, подозреваемых в совершении серии краж из супермаркетов города. Об этом сообщает УМВД по Курганской области у себя в tg-канале.
«Женщина сообщила полицейским, что группа молодых людей пыталась совершить хищение товара из магазина, но, когда их действия заметил персонал магазина, злоумышленники скрылись на автомобиле с номерами другого региона. Сотрудники дежурной части незамедлительно ориентировали наряды наружных служб на поиск и задержание указанного автомобиля», — пишет ведомство.
Наряд Росгвардии остановил автомобиль с номерами другого региона, на котором преступники пытались скрыться, и доставил всех четверых в отделение. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.
Согласно материалам полиции, подозреваемые — двое мужчин 19 лет и две женщины 26 и 27 лет из Тюменской области — не имеют постоянного места работы и ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. В мае текущего года они за один день совершили хищения в шести супермаркетах Кургана. Молодые люди прятали продукты, сладости, бытовую химию и алкоголь в свою одежду, дожидаясь момента, когда сотрудники магазинов не наблюдают за происходящим, и затем покидали торговые залы, не оплачивая товар. После задержания злоумышленники признались, что намеревались реализовать похищенное по месту жительства.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. На период следствия им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Общий материальный ущерб от их действий более 120 тысяч рублей.
Ранее в Курганской области уже задерживали жителей региона и соседних областей по подозрению в совершении имущественных преступлений. Так, в начале года семерых человек арестовали по делу о мошенничестве с бюджетными средствами на сумму не менее 32 миллионов рублей, когда они предоставляли ложные сведения для получения государственных субсидий. Следственные действия по этим эпизодам продолжаются.
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