«Ставка ЦБ — это кабала»: курганский миллиардер Ильтяков рассказал, как залез в кредиты ради мечты

Курганский миллиардер из десятки депутатов-богачей по версии Forbes и бизнесмен Дмитрий Ильтяков считает высокую ставку ЦБ — кабалой. Владелец крупнейшего мясокомбината Урала всегда был против кредитов, однако тоже стал заложником этой системы. О том, из-за какой мечты Ильтяков влез в кредиты и будет ли, по его мнению, снижение процентной ставки — в эксклюзивном интервью предпринимателя корреспонденту URA.RU.
«Сколько лет работаем, трудимся и живем, но политика предприятия всегда была такой — не брать кредиты. Вообще в эту кабалу не лезть. Закрывая цикл безотходности нашего производства, мы запустили рендеринг. Все полностью перерабатывать — была наша мечта. Мы должны были закрыть эту тему. Начали работать с этим оборудованием. Исправно платили поставщикам по графику. Но потом сменились обстоятельства и возникли сложности в получении 50% оборудования. Нам сказали: платите деньги и только потом получите товар. Мы и пошли за кредитами в банк», — эксклюзивно рассказал URA.RU Ильтяков.
Бизнесмен отметил, что изначально кредит получали под 8,5%. Тогда шло строительство второго свинокомплекса и это требовало немалых вложений. «Была хорошая комфортная ставка. В силу обстоятельств не успели погасить эти деньги за 5 лет. С 8 % перекредитовались под 23%. Насколько мы сегодня будем активно закрывать кредит — никакого ропота, стона и плача нет. Но ощущаем себя некомфортно», — добавил предприниматель.
В ближайшее время Ильтяков не ожидает снижения процентной ставки. По его мнению, она скорее будет расти. Бизнесмен считает, что это крайне негативно скажется на товаропроизводителях, которым и так сложно развивать бизнес.
«Фермерам сегодня приходится пользоваться коммерческими кредитами, которые банк предлагает брать под 30%. Как мы хотим тогда, чтобы деревня жила, чтобы фермер более комфортно себя чувствовал, когда такая ставка? Нужно, чтобы люди занимались не просто сельским хозяйством, а чтобы занимались сельским хозяйством экономически выгодно», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее URA.RU писало, что Ильтяков заявлял на фоне захвата рынка РФ пивом из Китая, что наша страна в их продукте не нуждается. Миллиардер посоветовал азиатским предпринимателям пить свое пиво у себя в Поднебесной. Также он рассказывал о том, что ему для расширения пивного производства нужно 1,5 миллиона евро. Эти инвестиции требуются для создания производства стеклянной бутылки, чтобы продвигать свой товар.
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