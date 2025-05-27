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19:07
В мессенджерах распространяется дипфейк с участием главы ЯНАО Артюхова. Видео
19:06
В Ноябрьске на два с половиной месяца перекроют центральную улицу. Карта
19:03
Келлог назвал новую локацию для переговоров России и Украины
Юрист назвала ключевую для россиян деталь нового закона о депремированиях
19:03
Челябинцы «подсели» на нейросети в работе и жизни
19:03
В Москве оцепили территорию из-за джипа с привязанной к днищу коробкой
19:02
Сотрудника ФСИН задержали за передачу служебных документов
Работодателей в России ограничили в депремировании сотрудников: как и за что могут лишить части зарплаты
18:55
Появилось видео, после которого уволили Виталия Гура
18:53
Клещи стали чаще кусать свердловчан
18:49
Центр под прицелом камер: журналист URA.RU прокатилась на машине, которую боятся тюменские водители. Видео
Слухи о смене переговорщика РФ и про разрешение бить дальнобойным оружием: главное с заявлений Лаврова
18:46
Роспотребнадзор ХМАО объяснил причины появления ржавой воды в квартирах сургутян
18:44
Якушев рассказал, что помогает России победить в СВО
18:42
WSJ: США усиливают северный фланг Европы в страхе перед войной с Россией
На рейсе Екатеринбург-Сочи скончалась женщина: почему люди умирают в самолетах, кто в группе риска
18:41
В Воронеже возник крупный пожар. Видео
18:38
В ЛДПР рассказали, что сделали для Челябинской области за три года
18:38
Цена квадратного метра на вторичке в ЯНАО выросла за несколько лет в три раза
ВС РФ ракетами ударили по складам с боеприпасами ВСУ и по днепропетровскому химзаводу: карта СВО 27 мая
18:37
Сгорели, но не сдались: в Тюмени «Городские парильни» вновь откроются после пожара
18:33
Власти Пермского края просубсидируют прямые рейсы в столицу Абхазии
18:33
В Екатеринбурге посадили мужчин, отправлявших детское порно педофилам в 28 стран
В Кремле ответили на резкую критику Трампа и попытку срыва переговоров: главные заявления Пескова за 27 мая
18:25
В ГД внесут закон о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов
2
18:22
Что известно о родителях пропавшего в Кизеле шестилетнего ребенка
18:21
В Ноябрьске закрыли заведение с шаурмой из-за возможного отравления клиентов
Полыхала вся Украина: Минобороны раскрыло, как Россия ответила на многодневные налеты дронов. Карта
18:20
Курганцы отдают свои ружья для уничтожения вражеских дронов на СВО. Фото
1
18:20
«Дочка» «Газпрома» продает спорткомплекс в ХМАО по цене квартиры. Фото
18:20
Челябинец будет в рассрочку платить штраф за попытку дачи взятки курганскому полицейскому
Сыгравший Сулеймана в «Великолепном веке» Эргенч сядет в тюрьму: что известно о деле
18:18
В Тобольске откроют музей имени Менделеева
18:18
В ХМАО при пожаре в квартире погибли четыре кошки и собака. Видео
18:17
США получили список условий для мирного соглашения из Киева
Обвиненный в мошенничестве адвокат Ефремова и Блиновского снова просится на СВО: что о нем известно
18:16
«Это эскалация»: в Кремле забили тревогу из-за решения по дальнобойному оружию
1
18:10
«Челябинская область вернула дом»: 72 семьи в Авдеевке получили ключи от новых квартир. Фото
18:09
Отец убитой девочки требует миллионы с тагильского душегуба
Горящий лес в Воронежской области и закрытые аэропорты: какие регионы атаковали ВСУ 27 мая. Карта
18:08
В Пермском крае на рабочем месте скончался физрук
18:04
Тюменские власти пояснили, что нужно сделать, чтобы в регионе мог работать искусственный интеллект
18:04
В центре Тюмени на месте закрытых «Секретов» откроют новый бар. Фото
Почему россияне не могут позволить себе отпуск с детьми
18:04
Эсеры ЯНАО определились с кандидатом в думу Нового Уренгоя. Инсайд
18:04
Член РАН объяснил, что мешает ИИ полностью заместить труд человека
18:01
Тело умершей в самолете по пути в Сочи доставят спецбортом в Екатеринбург
На форуме в Тюмени экономист рассказал, как ветераны СВО повлияют на экономику России
17:59
Полиция задержала курганца, который изрезал троих посетителей бара. Инсайд
17:59
Reuters: Россию не допустили на Олимпийские игры 2026
17:59
В Екатеринбурге устроят бесплатную раздачу сладостей: чем еще занять ребенка в День защиты детей
Аптеки заработают по-новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства
17:56
Открытие фонтана в ЯНАО пройдет в стиле мультфильма «Моана» 1 июня
17:56
В курганском округе задержан грабитель, который напал на женщину с детьми
17:53
Застройщику, фигурирующему в деле о взятках в мэрии Челябинска, вынесли приговор
США спрячутся под «Золотым куполом» от России и Китая: как выглядит мощнейшее космическое оружие
17:51
В Миассе завершили строительство центра скалолазания «Вертикаль». Видео
17:45
В Кургане увеличили набережную в Северном. Фото
17:44
Никаких лошадей в центре: в Тюмени закрутят гайки бизнесу по катанию на конях
1
Забрать «салфетки» и «ложечки»: как в России отреагировали на разрешение Украине бить дальнобойным оружием
17:43
Туши погибших оленей в ЯНАО привлекли семью медведей выйти к людям. Видео
17:42
Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами
3
17:41
«Прекрасный город»: Владимир Путин пообещал поддержку мэру Перми Соснину и жителям. Видео
ДТП во время праздника: что известно о наезде минивэна на людей в Ливерпуле
17:40
Путин признал, что в РФ не хватает картошки: почему взлетели цены на продукт первой необходимости. Инфографика
25
17:39
Ушедший в армию актер Калюжный записал первое видео в форме
17:35
Тест по русскому языку: проверьте, насколько хорошо вы помните орфографию
Путин откровенно ответил новой бизнес-элите России
17:35
В Челябинске из-за ремонта моста через реку Миасс временно перенесут трамвайную остановку. Фото
17:33
Сливочное масло и яйца подешевели в Свердловской области: в чем причина
17:32
Губернатор Махонин поручил усилить взаимодействие служб для поиска шестилетнего мальчика в Кизеле
Россия и Украина обменялись пленными, украинцы просят о компромиссе — главное об СВО 26 мая
17:32
Майский снег из Салехарда дошел до Ноябрьска. Видео
17:31
В Тюмени заблокировали аккаунты свыше четырех тысяч электросамокатчиков
17:30
Тюменские депутаты предложили закрыть лазейку для получения водительских прав
17:27
В Челябинской области изменят закон о транспортном налоге
17:27
Парк в центре Екатеринбурга расширят на тысячи «квадратов»
17:25
Губернатор Калининградской области запретил вывозить картошку из региона
17:22
Губернатор ХМАО утвердил самые большие выплаты в России для бойцов СВО
17:22
Лукашенко пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку
17:21
Москвичам грозит «тополиная метель»
17:21
Студенты Курганского госуниверситета показали 11 бизнес-стартапов. Фото
17:20
ММК достроит к июлю новые производственные объекты
17:16
В дорожной компании курганских властей новый руководитель
17:15
Путин дал совет, как сделать предложение руки и сердца
3
17:12
На Ямале в десять раз выросло производство вяленой и копченой рыбы
3
17:12
Путин дал важное поручение по вернувшимся домой участникам СВО
17:11
В Челябинске расторгнут контракт с перевозчиком, по вине которого пассажиры получили ожоги
17:06
Названа рыночная цена квадратного метра жилья в Челябинске
17:06
Путин ждет лидеров России на выборах в Госдуму в 2026 году
17:06
Соседка рассказала о семье пропавшего мальчика в Кизеле
17:05
«Быстрого роста зарплат не будет»: на форуме в Тюмени экономист дал неутешительный прогноз
17:04
В Тюмени ребенок лишился трех зубов в детском саду
17:02
Жара, как в Египте, ожидает курганцев
16:59
Тюремный приговор, два брака и жизнь до «Великолепного века»: что известно о Халите Эргенче
16:59
У свердловчанки, умершей в воздухе над Казахстаном, не было проблем со здоровьем
1
16:58
Мать пропавшего в Кизеле ребенка, рассказала, как искала его
16:58
Путин заявил, что не считает себя киборгом
16:57
В Челябинске будут изымать брошенные самокаты
16:56
Ямальские спасатели нашли на Оби заблудившегося в тумане путешественника
16:50
Курганец Фадеев выступит перед Суперфиналом Кубка России по футболу
16:49
Путин заявил, что многие видят Россию оплотом традиционных ценностей
16:49
В лесах Пермского края ожидается высокая пожароопасность
16:48
Путин раскрыл всю суть современной демократии на Западе
16:44
Сальдо уволил главу Новой Каховки за недостойное поведение
16:41
В Кургане выбрали лучшего библиотекаря. Фото
4
16:41
Свердловчанин случайно раздробил себе череп. Фото
2
16:40
Центробанк фиксирует снижение размера инфляции в ХМАО
16:40
Президенты России и США договорились об обмене заключенными
16:40
В Пермском крае на выборах губернатора решили возродить главный проект президентской кампании
16:39
Чиновник, зверски убивший женщину в Челябинской области, не смог оспорить арест
1
16:38
Отец пропавшего в Кизеле ребенка осужден за торговлю героином
16:36
Свердловская чемпионка получит высшее спортивное звание
16:35
Командир подразделения иностранных наемников объявил об уходе из ВСУ
16:35
На китайском заводе прогремел мощный взрыв. Видео
16:34
Челябинский холдинг «Мечел» снизил на 27% добычу угля
16:31
В ресторанах Тюмени стартовал сезон летних веранд. Фоторепортаж
16:30
У екатеринбурженки, умершей на борту самолета в Сочи, остались дети
16:30
В Тюменской области острый дефицит кадров: губернатор рассказал, кого не хватает на рынке труда
16:30
Фу, как вкусно: журналисты URA.RU сравнили «волосатый» шоколад от «Жизньмарта» и курганского кондитера. Видео
16:29
Что известно о пропавшем в Кизеле шестилетнем ребенке
16:28
В пермском санатории «Орленок», где отравились дети, проводится масштабная санобработка
16:27
Родители челябинского курсанта добиваются возбуждения дела после его смерти
16:24
Пассажирку, умершую в воздухе по пути из Екатеринбурга в Сочи, спасали 40 минут
16:23
Тракторный завод Челябинска задолжал за электроэнергию более 200 млн рублей
3
16:23
Рыбак, наблюдавший за гибелью семиклассника в Верхнем Тагиле, попал на камеры
1
16:21
Картаполов сравнил украинских переговорщиков и Мединского
16:20
ФК «Краснодар» лишился ключевых футболистов после получения чемпионского титула
16:19
Вознесение 2025: 10 картинок, которые подарят свет и вдохновение
16:18
В Златоусте ужесточат правила использования электросамокатов
16:12
Екатеринбурженка, умершая по пути в Сочи, летела с семьей на отдых
16:10
Владелец «Алатыря» раскрыл судьбу торгового центра в Екатеринбурге
16:08
Президент Литвы: ЕС должен приготовить для России «коктейль Молотова»
5
16:07
Лавров назвал причину новых массированных ударов по военным объектам Украины
16:07
Тагильский душегуб отказался от народного суда
16:07
Стал известен самый «продвинутый» застройщик России
16:06
Магнитогорский меткомбинат ускорит поставки продукции в Татарстане
16:06
В Сысерти пройдет традиционная Майская прогулка
3
16:05
Bild: ЕС заплатит России за энергоресурсы больше, чем отправит на помощь Украине
1
16:04
Пропавшего в Кизеле ребенка начали искать спустя сутки
16:04
В ЯНАО стартует летняя навигация
16:04
Тело екатеринбурженки, умершей в самолете по пути в Сочи, осталось в Казахстане
16:01
Жители ЯНАО готовы покупать новые автомобили чаще других уральцев
16:01
Нового депутата-коммуниста челябинской гордумы КПРФ рекомендовала сделать главой фракции
16:00
Шкаф для коктейлей и массажное кресло: самые дорогие вещи, от которых избавляются тюменцы
15:58
Компания Потанина и владелец «Т-банка» купили совладельца «Яндекса»
15:56
У организаторов крупнейшего бизнес-форума Тюмени на тему IT и ИИ возникли трудности с техникой
15:55
В курганском округе открылась новая передвижная кофейня
2
15:54
Трамп хочет разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
1
15:54
Главный тренер ФК «Тюмень» уволен после вылета клуба из Первой лиги ФНЛ
15:54
«Диана, не будьте сукой»: в сети разгорается скандал между рок-звездой Арбениной и режиссером Гай Германикой
2
15:51
Мэрия Челябинска через суд снесет развалины лыжной базы в городском бору. Фото
15:49
Депутат Буцкая: скидки на авиабилеты детям нужно продлить до 14 лет
2
15:49
Поисковики обнаружили предполагаемые следы пропавшего в Кизеле ребенка
15:48
Расходы на депортацию мигрантов в России превысили миллиард рублей
1
15:47
В центре Челябинска рядом с Храмом Святой Троицы планируют построить крупный ЖК. Карта
15:46
С пермским физруком, который принимал нормативы по лыжам в жару, провели беседу
15:45
МЧС раскрыло число затопленных дачных участков из-за паводка в ХМАО
15:45
Мэрия Кургана в 19 раз подняла стоимость аренды земли с недостроенным ТРЦ. Эксклюзив
15:43
Врач рассказал, когда пробиотики бесполезны при приеме антибиотиков
15:42
В центре Екатеринбурга разбирают КРК «Уралец». Фото, видео
1
15:40
Лавров отреагировал на слухи о том, что США просили не брать Мединского на переговоры
15:40
МИД РФ: Трамп заинтересован в переговорах РФ и Украины
15:38
Лондон отдаст Украине миллиарды долларов от прибыли с замороженных активов РФ
2
15:38
В Тюменской области зафиксировали массовое отравление шаурмой
15:36
Экс-заведующий психдиспансером Озерска Кичатов выплатит штраф в рассрочку
15:33
Стало известно, какой срок грозит топ-менеджеру медиахолдинга Пригожина за вымогательство
15:32
Названы лучшие школьные столовые в Ханты-Мансийске
15:30
В Казахстане нашли элитный Lexus, похищенный восемь лет назад в Пермском крае
1
15:30
Верховный суд запретил арестовывать несколько категорий россиян
15:28
Екатеринбуржец, несколько лет насиловавший дочь, получил приговор
15:27
После исчезновения ребенка в Кизеле возбуждено уголовное дело
15:24
Захарова: ФРГ загонит себя в яму, сняв с Киева ограничения на дальность оружия
4
15:21
Стало известно, о чем Путин говорил с российскими бизнесменами
1
15:21
ВС РФ поразили полигон, склады и цехи производства дронов ВСУ
15:19
Избирком объяснил пермским партиям, как пройти главное испытание на выборах губернатора
15:18
В ЯНАО из-за погоды взлетели цены на такси
15:18
Госдума ограничила работодателям возможность депремировать работников
3
15:18
В Екатеринбурге продолжает работать закрытый «Теле-Клуб»: как ему это удается
15:17
Путин назначил нового начальника Росгвардии по Москве
15:15
Черные агенты украли тело мертвой женщины: конфликт похоронных компаний Кургана выходит на новый уровень
15:15
В Шадринске будет жарко, как в Ставрополье
15:14
В Германии рассказали, когда власти поставят Украине ракеты Taurus
2
15:14
Где мигранты селятся в Тюмени. Карта
15:13
Эксперт рассказал, на какие сервисы повлияет приказ Путина «душить зарубежные компании»
1
15:13
Тюменская область установила рекорд по рождению детей методом ЭКО
15:12
Shot: два самолета столкнулись в аэропорту Минеральных вод
15:11
В Курганской области в 12 округах повышенный риск возникновения пожаров. Скрин
15:10
В российские регионы за 4 дня до лета вернулась зима. Фотогалерея
15:10
Россияне будут быстрее получать маткапитал
15:09
Пропавший в Кизеле шестилетний ребенок нездоров и не разговаривает
15:08
На развитие энергетики Нижневартовска направят более полумиллиарда рублей
3
15:08
Беременных преступниц перестанут отправлять в СИЗО
15:04
Приморские выпускники танцевали на крыше школы, прокуратура начала проверку
15:01
Физрук пермского техникума, который принимал норматив по лыжам летом, объяснил свой поступок
5
15:01
Актриса из Екатеринбурга попала на красную дорожку Каннского фестиваля. Фото, видео
14:59
ВС РФ ударили по военным объектам в порту Одессы
14:56
Евросоюзу выделят миллиарды евро на вооружение
1
14:56
В Совфеде пригрозили расширением зоны «украинского» конфликта на всю Европу в случае ударов вглубь России
14:54
Отец пропавшего пермского ребенка находится в колонии
14:50
В Курганской области на развитие молочной отрасли потратят миллиард рублей
5
14:47
Курганская дума рассматривает запуск электронного голосования через Госуслуги на предстоящих выборах. Инсайд
3
14:46
Боевики ВСУ убили пенсионера в Курской области, имитируя немецкую речь и снимая издевательства на видео
14:45
ВС РФ разнесли центр авиации СБУ в Киевской области
14:44
«Опознавал маму по фото»: в морге Екатеринбурга «потеряли» тело покойной
14:42
Для свердловского чиновника просят почти восемь лет колонии. Фото
14:41
Пропавшего в Кизеле ребенка с воздуха ищет легкомоторный самолет. Видео
14:37
Скончался бывший хоккеист курганского ХК «Зауралье» Андреев. Фото
14:37
В Челябинской области засеяны большинство картофельных полей
2
14:36
На Тюменскую область движется шторм
14:36
Жительница Сочи ответит за помощь террористу «Крокуса»
1
14:35
ВС РФ устроили ВСУ бойню под Теткино
14:35
Стало известно, кому из рабочих платят 200 000 рублей в Челябинской области. Скрин
14:34
В России распространяют фейк об отмене пенсий
14:32
Россия призвала США отказаться от проекта «Золотой купол»
2
14:32
В Челябинске 17-летний парень сбил пожилую женщину на тротуаре. Фото
1
14:32
К поискам шестилетнего ребенка в Кизеле подключатся волонтеры из других регионов. Видео
14:31
ЕР обновит в ЯНАО половину депутатов муниципальных дум
14:31
Аналитики назвали самые высокие зарплаты среди рабочих в ХМАО
14:30
Отличившиеся на субботниках челябинские округа получат деньги на благоустройство
14:29
«Срочно ищем медиков»: пассажир — о ЧП на борту лайнера Екатеринбург-Сочи, где умерла женщина
1
14:27
Команда Мительмана помогает благоустроить челябинские дворы. Фото
14:27
Возле УрФУ ограничат скорость движения автомобилей
14:24
ВС РФ освободили Старую Николаевку
14:23
Полицейские поймали тюменцев, которые воровали из супермаркетов в Кургане. Видео
1
14:23
Кремль — URA.RU: Европа уже косвенно воюет против России
2
14:22
Десятки новых иностранных брендов зайдут на российский рынок
2
14:22
Прокуратура в Челябинске проверит информацию о пострадавших от ожогов пассажирах
14:22
Песков обвинил ряд СМИ в попытке сорвать переговоры между РФ и Киевом
14:20
Российские школьники начнут изучать историю по новым учебникам
1
14:20
Тело екатеринбурженки, умершей в самолете, отправят из Казахстана в Сочи
14:19
В аптеке нет работников, а ФАП на месте: власти ответили на жалобы жителей тюменского села
14:18
«Тело еще там»: появились фото из самолета Екатеринбург-Сочи, где умерла пассажирка
14:16
Россия требует от мира признать глобальную угрозу из-за Европы: что к этому привело
14:15
Летняя жара надвигается на Челябинскую область
14:15
Житель ХМАО устроил дебош в ресторане сургутского аэропорта
14:15
Песков рассказал об обмене заключенными между РФ и США
14:15
В Кремле раскритиковали Киев за попытку сорвать переговоры
14:12
Пассажирка скончалась на борту самолета Екатеринбург-Сочи: что известно. Фото
14:09
Треть ДТП с участием детей в ЯНАО произошла по их вине
14:08
В Иркутске телефонные мошенники обманули 100-летнего пенсионера
1
14:07
В Кургане изменится режим работы светофоров на проспекте Машиностроителей. Скрин
14:00
В ХМАО на директора ритуального агентства завели уголовное дело о мошенничестве
1
14:00
Солдаты ВСУ убили более 300 жителей Курской области
13:59
Аэропорт Казахстана сделал заявление о трагедии в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Сочи
1
13:58
В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь
13:58
В Екатеринбурге федералы и КРСУ представили новые меры поддержки промышленности. Фото
13:57
Пермяки заступились за физрука, который заставил учеников бегать на лыжах в жару
2
13:54
Тюменская область займет сотни миллионов рублей на строительство дорог
13:54
«У компании ничего с собой нет»: пассажиры пытались спасти умершую в самолете из Екатеринбурга
13:53
ВС РФ ударили по украинскому химзаводу в Днепропетровской области
13:46
Моор призвал тюменский бизнес развивать нейросети
13:46
Детская команда находится на борту лайнера, где скончалась екатеринбурженка
13:40
NYT: планы НАТО рушатся на фоне конфликта Трампа и Зеленского
1
13:38
Бывший силовик стал главой инспекции гостехнадзора Пермского края
13:37
Тюменцу с четвертой стадией рака удалили опухоль из печени
13:37
Число абсолютно здоровых челябинцев сократилось. Инфографика
13:35
Более двух тысяч дронов за неделю сбито над регионами РФ
1
13:32
Скончалась пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи
4
13:30
Команда экс-губернатора Богомолова приехала на похороны своего соратника. Фото, видео
2
13:26
На Ямале запретили работать по патентам мигрантам из ряда стран
1
13:25
Reuters: глава МИД Турции поедет в Киев после встречи с Лавровым
13:25
В Тюменской области запретили продавать 218 кг забракованной молочной продукции
13:25
В Ясиноватой открыли памятник сыну полпреда Жоги, изготовленный в Златоусте. Фото
13:22
Что известно о ракетах Storm Shadow и SCALP, которыми Киев может атаковать Россию. Инфографика
19
13:21
Адвокат Блиновского и Ефремова попросился на СВО
3
13:20
У полпреда Жоги появился новый помощник, прежний — уезжает на Ямал. Фото
13:19
Отрабатывающий судимость тюменец избил ветерана СВО без руки и пырнул ножом его сослуживца. Видео
13:13
Свердловчане будут тратить на летний отпуск больше ста тысяч: куда они летают чаще всего. Инфографика
1
13:12
Спикер пермского заксобрания Сухих: «Муниципалитеты заинтересовали бизнес в своих территориях»
13:12
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