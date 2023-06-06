Артюхов одобрил предложения по улучшению единой карты жителя Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поддержал проекты участников «Цифровой прокачки» по совершенствованию сервисов единой карты жителя Ямала — «Морошка». Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа.
«Участники стратсессии „Цифровая прокачка“ разрабатывали мероприятия по улучшению жизни ямальцев с помощью карты в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма. Большинство инициатив были поддержаны губернатором и экспертной комиссией, теперь предстоит работа по проработке внутренних процессов и модернизации системы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на рассмотрение губернатору было предложено 12 проектов. В их числе создание сервиса для родителей и школьников, с помощью которого можно отследить какие дополнительные занятия посещает ребенок. В сфере спорта предложено размещать информацию о загрузке спортивного учреждения.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в Салехарде филиал центра «Защитники Отечества». Центр оборудована комфортная зона ожидания, в том числе и для людей с ОВЗ, игровая зона для детей.
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