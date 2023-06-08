Екатеринбурженке отказали возвращать деньги за скандальный концерт «Три дня дождя»

Девушке сказали, что не станут возвращать деньги, потому что концерт уже прошел Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга попыталась вернуть деньги после прошедшего в выходные концерта группы «Три дня дождя», где фронтмен группы Глеб Викторов вышел на сцену пьяный, постоянно падал и не мог петь. Но ей отказали.

«Пишем насчет вашей заявки на возврат денег за билеты на концерт группы „Три дня дождя“ в Екатеринбурге 4 июня. К сожалению, организатор отказал в возврате, так как на момент, когда оставили заявку, мероприятие уже состоялось», — указано в письме сервиса покупки билетов, которое публикует E1.RU. Служба просит обращаться напрямую к организаторам концерта.

При этом ранее региональный Роспотребнадзор уверил слушателей, что они смогут вернуть деньги, потому что услуги были оказаны некачественно. При этом подчеркнули, что, если фанаты будут согласны, организаторы предложат вместо денег другие варианты решения проблемы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос организаторам концерта с целью прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступало.

Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня. Солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заступилась за артиста, но музыкальный проект все же временно закрыли. Представители лейбла IZBA, в который входит группа, заявили, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Несмотря на скандал, на концерте екатеринбуржец сделал предложение своей девушке.