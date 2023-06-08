08 июня 2023

После масштабных пожаров ГУ МЧС проводит проверку в курганских мэриях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
МЧС проводит проверку в курганских городах Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники ГУ МЧС по Курганской области проводят внеплановую проверку в Кургане, Шадринске и Шадринском округе после весенних пожаров. Данные появились на сайте проверок генпрокуратуры.

«Орган контроля — ГУ МЧС РФ по Курганской области. Тип — внеплановая проверка. Наименование юрлица: администрация города Кургана, администрация города Шадринска, администрация Шадринского муниципального округа», — говорится в реестре проверок. Ведомство проверяет исполнение ранее выданных предписаний о нарушениях.

Проверки проводятся в рамках надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц. Сотрудники МЧС проверяют, были ли устранены нарушения, которые обнаружили в марте и апреле этого года.

Проверочные мероприятия в областном центре и Шадринском округе закончатся во второй половине июня. В Шадринске проверяющие уже обнаружили сухую растительность, скопления мусора возле мест вывоза отходов, отсутствие минерализованных полос, условий для забора воды из водоемов и безопасного расстояния от домов до леса. Новый список нарушений мэрия должна устранить до 1 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что главы МЧС и прокуратуры предупреждали власти о неготовности к пожароопасному сезону. Проверки ведомств прошли во всех населенных пунктах области. Были выявлены тысячи нарушений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГУ МЧС по Курганской области проводят внеплановую проверку в Кургане, Шадринске и Шадринском округе после весенних пожаров. Данные появились на сайте проверок генпрокуратуры. «Орган контроля — ГУ МЧС РФ по Курганской области. Тип — внеплановая проверка. Наименование юрлица: администрация города Кургана, администрация города Шадринска, администрация Шадринского муниципального округа», — говорится в реестре проверок. Ведомство проверяет исполнение ранее выданных предписаний о нарушениях. Проверки проводятся в рамках надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц. Сотрудники МЧС проверяют, были ли устранены нарушения, которые обнаружили в марте и апреле этого года. Проверочные мероприятия в областном центре и Шадринском округе закончатся во второй половине июня. В Шадринске проверяющие уже обнаружили сухую растительность, скопления мусора возле мест вывоза отходов, отсутствие минерализованных полос, условий для забора воды из водоемов и безопасного расстояния от домов до леса. Новый список нарушений мэрия должна устранить до 1 августа. Ранее URA.RU сообщало, что главы МЧС и прокуратуры предупреждали власти о неготовности к пожароопасному сезону. Проверки ведомств прошли во всех населенных пунктах области. Были выявлены тысячи нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...