Курганские генералы предупреждали чиновников о неготовности к пожарам

Курганских чиновников предупреждали о нарушениях противопожарных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Генерал МЧС Юрий Землянский, объединившись с прокурором Андреем Назаровым, заранее предупреждал курганские власти о неготовности к пожарам. По итогам проверок чиновникам указали на нарушения в сотнях населенных пунктов, однако мэры не отреагировали на выписанные предупреждения и штрафы. Замечания были и в селах, где сгорели дома. Данные о контрольных мероприятиях размещены на официальном сайте госпроверок.

«Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы <…> не обновлены до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта противопожарные минерализованные полосы <…> не оснащено первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем», — описаны наиболее частые виды нарушений на сайте. Среди населенных пунктов, где были обнаружены нарушения, значатся села Логоушка, Юрахлы, Корнилово, Твердыш, Яутла и другие пункты, где позже произошли пожары.

Проверки прошли во всех курганских округах, районах и городах в марте—апреле текущего года. Были выявлены несколько тысяч нарушений. Главы мэрий получили результаты контрольно-надзорного мероприятия по их окончании и предписания о сроках выполнения.

«За несоблюдение противопожарных мер администрации получили большие штрафы, до 300-400 тысяч рублей», — рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. Редакция обратилась с запросом в правительство региона с просьбой прокомментировать итоги проверок. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину о количестве пострадавших от огня в курганском селе. Также следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц по факту пожара.