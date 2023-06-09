Пользователи Telegram: власти Египта пошли на хитрость из-за нападения акулы на россиянина

Пользователи Telegram обвинили власти Египта в усыплении не той акулы, которая убила россиянина

09 июня 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

В мессенджере уверены, что поймана не та акула Фото: Нина Калинина © URA.RU Некоторые пользователи Telegram предположили, что в Египте поймали не ту акулу, которая на самом деле растерзала жителя России. По их мнению, власти страны усыпили другую акулу специально, чтобы показать, что проблема решена и бояться нечего. «Как поняли, что это она? В таких случаях проводят вскрытие и осматривают клыки», — написал пользователь интернета. «Первую попавшуюся выловили, чтобы туристы не уехали», — поделился мнением другой комментатор. «Для туризма плохо, не могу не признать», — ответили ему. «Да первую попавшуюся грохнули… Показушники… Эта мельче», — выразила уверенность Наталья, сравнив видео, где акула поедает жертву и другое, где рыба лежит мертвая в окружении туристов. Еще один комментатор предположил, что жители Египта взяли другую акулу, «измазали кровью» и сфотографировали. По его мнению, это было сделано для того, чтобы общественность успокоилась, а туристы не потеряли интерес к Хургаде. Ранее, 8 июня, в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста — 23-летнего уроженца Архангельской области Виктора Воропаева. Он купался в море со своей девушкой, однако ей удалось спастись и выплыть на берег, то ему нет. После происшествия местные поймали акулу. Позднее ее усыпили. Министерство окружающей среды (МОС) Египта начали лабораторное обследование крупной рыбы. По мнению члена Ассоциации туристических инвесторов провинции Красное море Ихаба Шукри, инцидент не должен повлиять на поток туристов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые пользователи Telegram предположили, что в Египте поймали не ту акулу, которая на самом деле растерзала жителя России. По их мнению, власти страны усыпили другую акулу специально, чтобы показать, что проблема решена и бояться нечего. «Как поняли, что это она? В таких случаях проводят вскрытие и осматривают клыки», — написал пользователь интернета. «Первую попавшуюся выловили, чтобы туристы не уехали», — поделился мнением другой комментатор. «Для туризма плохо, не могу не признать», — ответили ему. «Да первую попавшуюся грохнули… Показушники… Эта мельче», — выразила уверенность Наталья, сравнив видео, где акула поедает жертву и другое, где рыба лежит мертвая в окружении туристов. Еще один комментатор предположил, что жители Египта взяли другую акулу, «измазали кровью» и сфотографировали. По его мнению, это было сделано для того, чтобы общественность успокоилась, а туристы не потеряли интерес к Хургаде. Ранее, 8 июня, в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста — 23-летнего уроженца Архангельской области Виктора Воропаева. Он купался в море со своей девушкой, однако ей удалось спастись и выплыть на берег, то ему нет. После происшествия местные поймали акулу. Позднее ее усыпили. Министерство окружающей среды (МОС) Египта начали лабораторное обследование крупной рыбы. По мнению члена Ассоциации туристических инвесторов провинции Красное море Ихаба Шукри, инцидент не должен повлиять на поток туристов.