В ЯНАО вернутся минусовые температуры

08 июня 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 9 июня ожидаются ночные заморозки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО возвращаются минусовые температуры. На территории округа по прогнозу синоптиков ночные заморозки могут прийти уже 9 июня, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Температура ночью минус 1 — плюс 4 градуса Цельсия, днем 9 июня в большинстве районов ЯНАО воздух прогреется до 8 — 13 градусов, местами до 18. Ветер северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, возможны небольшие осадки», — передает информацию синоптиков пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что синоптики предупреждали жителей Ямала об усилении ветра 5 и 7 июня. Грозовой фронт, прошедший над территорией ЯНАО стал причиной увеличения площади лесных пожаров.

В ЯНАО возвращаются минусовые температуры. На территории округа по прогнозу синоптиков ночные заморозки могут прийти уже 9 июня, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Температура ночью минус 1 — плюс 4 градуса Цельсия, днем 9 июня в большинстве районов ЯНАО воздух прогреется до 8 — 13 градусов, местами до 18. Ветер северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, возможны небольшие осадки», — передает информацию синоптиков пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что синоптики предупреждали жителей Ямала об усилении ветра 5 и 7 июня. Грозовой фронт, прошедший над территорией ЯНАО стал причиной увеличения площади лесных пожаров.