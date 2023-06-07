07 июня 2023

В ЯНАО вернутся минусовые температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
В ЯНАО 9 июня ожидаются ночные заморозки Фото:

В ЯНАО возвращаются минусовые температуры. На территории округа по прогнозу синоптиков ночные заморозки могут прийти уже 9 июня, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Температура ночью минус 1 — плюс 4 градуса Цельсия, днем 9 июня в большинстве районов ЯНАО воздух прогреется до 8 — 13 градусов, местами до 18. Ветер северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, возможны небольшие осадки», — передает информацию синоптиков пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что синоптики предупреждали жителей Ямала об усилении ветра 5 и 7 июня. Грозовой фронт, прошедший над территорией ЯНАО стал причиной увеличения площади лесных пожаров.

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В ЯНАО возвращаются минусовые температуры. На территории округа по прогнозу синоптиков ночные заморозки могут прийти уже 9 июня, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Температура ночью минус 1 — плюс 4 градуса Цельсия, днем 9 июня в большинстве районов ЯНАО воздух прогреется до 8 — 13 градусов, местами до 18. Ветер северо-западный, 7 — 12 метров в секунду, возможны небольшие осадки», — передает информацию синоптиков пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что синоптики предупреждали жителей Ямала об усилении ветра 5 и 7 июня. Грозовой фронт, прошедший над территорией ЯНАО стал причиной увеличения площади лесных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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