Представители МУС посетили затопленные территории в Херсоне

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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
Генпрокурор Украины Костин вместе с членами МУС посетил затопленные территории Херсонской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что осмотрел вместе с членами международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву территории Херсонской области, затопленные после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом прокурор Украины рассказал в социальных сетях.

«С коллегами из МУС посетили затопленную Антоновку и Херсон», — написал Костин в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также он сообщил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных и специализированных ведомств.

6 июня в результате удара вооруженных сил Украины по плотине Каховской ГЭС были разрушены задвижки и произошел прорыв воды. Из-за ЧП были подтоплены более 22 тысяч домов. Ситуацию держат на контроле в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Осуществляется регулярный мониторинг уровня воды в Каховском водохранилище. Министр обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в причастности к подрыву Каховской ГЭС.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что осмотрел вместе с членами международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву территории Херсонской области, затопленные после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом прокурор Украины рассказал в социальных сетях. «С коллегами из МУС посетили затопленную Антоновку и Херсон», — написал Костин в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также он сообщил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных и специализированных ведомств. 6 июня в результате удара вооруженных сил Украины по плотине Каховской ГЭС были разрушены задвижки и произошел прорыв воды. Из-за ЧП были подтоплены более 22 тысяч домов. Ситуацию держат на контроле в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Осуществляется регулярный мониторинг уровня воды в Каховском водохранилище. Министр обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в причастности к подрыву Каховской ГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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