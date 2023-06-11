Представители МУС посетили затопленные территории в Херсоне

11 июня 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Генпрокурор Украины Костин вместе с членами МУС посетил затопленные территории Херсонской области (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что осмотрел вместе с членами международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву территории Херсонской области, затопленные после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом прокурор Украины рассказал в социальных сетях. «С коллегами из МУС посетили затопленную Антоновку и Херсон», — написал Костин в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также он сообщил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных и специализированных ведомств. 6 июня в результате удара вооруженных сил Украины по плотине Каховской ГЭС были разрушены задвижки и произошел прорыв воды. Из-за ЧП были подтоплены более 22 тысяч домов. Ситуацию держат на контроле в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Осуществляется регулярный мониторинг уровня воды в Каховском водохранилище. Министр обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в причастности к подрыву Каховской ГЭС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что осмотрел вместе с членами международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву территории Херсонской области, затопленные после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом прокурор Украины рассказал в социальных сетях. «С коллегами из МУС посетили затопленную Антоновку и Херсон», — написал Костин в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также он сообщил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных и специализированных ведомств. 6 июня в результате удара вооруженных сил Украины по плотине Каховской ГЭС были разрушены задвижки и произошел прорыв воды. Из-за ЧП были подтоплены более 22 тысяч домов. Ситуацию держат на контроле в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Осуществляется регулярный мониторинг уровня воды в Каховском водохранилище. Министр обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в причастности к подрыву Каховской ГЭС.