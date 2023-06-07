Глава МАГАТЭ не увидел повода для паники из-за подрыва Каховской ГЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает сохранять спокойствие, несмотря на сложность ситуации, сложившейся вокруг Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.
«Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация», — сказал он в интервью РИА Новости. Он добавил, что агентство не будет приуменьшать серьезность ситуации, утверждая, что проблемы здесь нет.
На данный момент МАГАТЭ регулярно мониторит уровень воды в Каховском водохранилище. Агентство планирует выработать меры реагирования, чтобы снизить негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Ранее URA.RU сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о существенном снижении уровня воды, который используется для охлаждения Запорожской АЭС. Отсутствие воды отрицательно скажется на работе аварийных дизельных генераторов.
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