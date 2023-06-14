В Тюмени растет количество умерших от отравления после употребления поддельной водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
По данным прокуратуры Тюменской области, контрафактный алкоголь содержал метиловый спирт Фото:

Прокуратура Тюменской области установила еще два случая смерти от отравления поддельной алкогольной продукцией. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

«Ранее сообщалось, что результате употребления спиртосодержащей жидкости с этикеткой „Родники Сибири“ и „Царская Охота“ наступила смерть двух человек. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека», — говорится в сообщении.

Сообщается так же, что в настоящее время продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, которые помогут установить причастных к совершению преступления. Ранее URA.RU рассказало о том, что три жителя Тюмени умерли от отравления метиловым спиртом.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Тюменской области установила еще два случая смерти от отравления поддельной алкогольной продукцией. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале. «Ранее сообщалось, что результате употребления спиртосодержащей жидкости с этикеткой „Родники Сибири“ и „Царская Охота“ наступила смерть двух человек. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что в настоящее время продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, которые помогут установить причастных к совершению преступления. Ранее URA.RU рассказало о том, что три жителя Тюмени умерли от отравления метиловым спиртом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...