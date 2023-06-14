В Тюмени растет количество умерших от отравления после употребления поддельной водки

По данным прокуратуры Тюменской области, контрафактный алкоголь содержал метиловый спирт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Тюменской области установила еще два случая смерти от отравления поддельной алкогольной продукцией. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

«Ранее сообщалось, что результате употребления спиртосодержащей жидкости с этикеткой „Родники Сибири“ и „Царская Охота“ наступила смерть двух человек. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека», — говорится в сообщении.

Сообщается так же, что в настоящее время продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, которые помогут установить причастных к совершению преступления. Ранее URA.RU рассказало о том, что три жителя Тюмени умерли от отравления метиловым спиртом.