Суд арестовал имущество курганского адвоката, подозреваемого во взяточничестве

У находящегося в СИЗО курганского адвоката арестовали имущество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества адвоката Владимира Чернова, находящегося в СИЗО по подозрению в передаче взятки. Информация появилась на сайте областного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Чернов В.А. О наложении ареста на имущество», — сообщает судебная система. Жалоба на решение об аресте поступила в Курганский областной суд 15 июня.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского суда, где выносилось решение. Там подтвердили, что следственные органы инициировали арест имущества Чернова, которое суд поддержал. «В настоящее время решение оспаривается в областном суде», — отметили в пресс-службе. В СУ СКР по Курганской области данную ситуацию комментировать не стали.

Адвоката Чернова арестовали сотрудники ФСБ в ходе следственных действий по делу бывшего главы УФНС Курганской области Юрия Касьяненко. Силовики подозревают, что адвокат передал 300 тысяч рублей от Касьяненко врачу, который подделал результаты анализов. В результате якобы сфальсифицированного диагноза осужденный за коррупцию Касьяненко вышел из колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что Чернову отказали в апелляции на изменение меры пресечения. Адвокат был помещен в СИЗО после ареста по подозрению во взяточничестве.