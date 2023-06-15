15 июня 2023

Суд арестовал имущество курганского адвоката, подозреваемого во взяточничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
У находящегося в СИЗО курганского адвоката арестовали имущество Фото:

В Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества адвоката Владимира Чернова, находящегося в СИЗО по подозрению в передаче взятки. Информация появилась на сайте областного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Чернов В.А. О наложении ареста на имущество», — сообщает судебная система. Жалоба на решение об аресте поступила в Курганский областной суд 15 июня.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского суда, где выносилось решение. Там подтвердили, что следственные органы инициировали арест имущества Чернова, которое суд поддержал. «В настоящее время решение оспаривается в областном суде», — отметили в пресс-службе. В СУ СКР по Курганской области данную ситуацию комментировать не стали.

Адвоката Чернова арестовали сотрудники ФСБ в ходе следственных действий по делу бывшего главы УФНС Курганской области Юрия Касьяненко. Силовики подозревают, что адвокат передал 300 тысяч рублей от Касьяненко врачу, который подделал результаты анализов. В результате якобы сфальсифицированного диагноза осужденный за коррупцию Касьяненко вышел из колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что Чернову отказали в апелляции на изменение меры пресечения. Адвокат был помещен в СИЗО после ареста по подозрению во взяточничестве.

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В Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества адвоката Владимира Чернова, находящегося в СИЗО по подозрению в передаче взятки. Информация появилась на сайте областного суда. «Уголовные дела — апелляция. Чернов В.А. О наложении ареста на имущество», — сообщает судебная система. Жалоба на решение об аресте поступила в Курганский областной суд 15 июня. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского суда, где выносилось решение. Там подтвердили, что следственные органы инициировали арест имущества Чернова, которое суд поддержал. «В настоящее время решение оспаривается в областном суде», — отметили в пресс-службе. В СУ СКР по Курганской области данную ситуацию комментировать не стали. Адвоката Чернова арестовали сотрудники ФСБ в ходе следственных действий по делу бывшего главы УФНС Курганской области Юрия Касьяненко. Силовики подозревают, что адвокат передал 300 тысяч рублей от Касьяненко врачу, который подделал результаты анализов. В результате якобы сфальсифицированного диагноза осужденный за коррупцию Касьяненко вышел из колонии. Ранее URA.RU сообщало, что Чернову отказали в апелляции на изменение меры пресечения. Адвокат был помещен в СИЗО после ареста по подозрению во взяточничестве.
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