Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети.
«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета.
Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.
Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации
Фото: telegram-канал администрации Надымского района
Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.