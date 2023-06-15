15 июня 2023
14 июня 2023

Житель ЯНАО погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Глава Надымского района, администрация и жители выражают соболезнования близким Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.

Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации
Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации
Фото:

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Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.
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