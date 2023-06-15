Житель ЯНАО погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Фото

16 июня 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Глава Надымского района, администрация и жители выражают соболезнования близким Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции. Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации Фото: telegram-канал администрации Надымского района

Житель Надыма (ЯНАО) Андрей Салиндер погиб при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Андрея Сергеевича Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале мэрии Надымского района. Соболезнования близким в связи с утратой выражает глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым. Военнослужащий погиб при выполнении задач специальной военной операции.