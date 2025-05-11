В аэропорту ЯНАО ввели план «Ковер», а на месторождении горят скважины: восемь главных событий Ямала

В ЯНАО неделя началась с введения плана «Ковер» в аэропорту. Такие ограничения в регионе установили впервые. Это решение задержало все вылеты и прилеты всех воздушных судов авиагавани Надыма. Завершила же неделю новость о пожаре на месторождении «Харапурнефтегаза». Из-за происшествия обрушилась одна из буровых вышек и пострадали три человека. URA.RU собрало главные новости ЯНАО за неделю с 5 по 11 мая.
Пожар на ямальском месторождении
Вечером 10 мая на месторождении «Харапурнефтегаза» в Ямало-Ненецком автономном округе произошел крупный пожар. В результате обрушилась одна из буровых вышек и пострадали три человека.
Пострадавших эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все они госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. По данным URA.RU в списках числятся Джамал Абужаев —14 августа 1994 года, Вадим Гусамов —13 ноября 1988 года, Эдуард Мрясов — 7 февраля 1973 года.
Возгорание до сих пор полностью не ликвидировано — на месте продолжают гореть два факела высотой около 25 метров. Для тушения скважин Ямалу потребовалась помощь спецтехники из ХМАО. Ожидается, что она прибудет днем 12 мая. Сейчас работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.
Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. СК ЯНАО уточняет, что пожар произошел из-за работ по обслуживанию скважин сотрудниками предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» — они нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины.
Травмы, которые получили ямальцы расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Сотрудники СК ЯНАО уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы, изъяли документацию. Делом также занимается прокуратура округа.
В ЯНАО впервые ввели план «Ковер»
В аэропорте Ямала ввели план «Ковер». Это первый случай со времен начала специальной военной операции. План парализовал работу надымской воздушной гавани.
Из-за ограничений вылеты и прилеты всех воздушных судов в были задержаны. Так, пассажиры, летевшие в тот день в Москву (Домодедово), Омск, Тюмень и по маршруту Ныда — Нори — Кутопьюган, а также прибывающие из Москвы (Домодедово) и Тюмени, вынуждены были ждать свои рейсы.
План «Ковер» завершился спустя два часа — в 12:21. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.
Основатель ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» Амир Валиев допускает с низкой долей вероятности, что причиной введения ограничений мог стать беспилотный летательный аппарат. Наиболее вероятными сценарием он считает неправильную подачу плана.
Ямал отпраздновал 9 Мая
Для ямальцев День Победы начался с поздравления губернатора региона Дмитрия Артюхова. Он сказал, что 9 Мая для каждого россиянина — символ беспримерного мужества и стойкости народа, великая благодарность и неугасимая боль, гордость и память.
Позже Артюхов навестил 98-летнего Николая Шакурова — единственного ныне живущего фронтовика Салехарда. Глава округа вручил ему нагрудный знак, который прилагается к награде «Почетный гражданин Ямала». Эта высокая награда подчеркивает вклад ветерана не только в годы войны, но и в развитие региона после ее окончания.
Родственники самого губернатора тоже тесно связаны с Великой Отечественной войной — вклад в Победу внесли его двоюродные прадед и дед Иван Максимов и Михаил Ерохин. Ерохин закончил войну под Кенигсбергом в звании генерал-майора, а Максимов погиб в конце 1944 года под Будапештом.
Потом Артюхов, мэр Салехарда Алексей Титовский, архиепископ салехардский и новоуренгойский Николай, спикер заксобрания Сергей Ямкин, замы губернатора Сергей Климентьев, Андрей Гаранин, Александр Подорога и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. Среди силовиков на церемонии возложения присутствовали военный комиссар Михаил Торовин, генерал-майор полиции Сергей Костенко, прокурор ЯНАО Дмитрий Конош и руководитель ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев.
Также в ЯНАО организовывали шествие «Бессмертного полка». Оно проходило в двух форматах: онлайн и оффлайн. Всего на акцию вышли более 111,5 тысяч человек, почти 35 тысяч из них — онлайн. Так, участие принял каждый пятый житель региона.
В Салехарде же «Бессмертный полк» прошел впервые за шесть лет. С портретами дедов и прадедов выступили около 10 тысяч горожан, а открыл шествие и шел во главе колонны губернатор округа. Он был с портретами двух своих дедов-фронтовиков.
Помимо людей в Параде Победы участвовали оленьи упряжки. Они входят в состав транспортной колонны Яр-Сале второй год подряд. Так, животные прошлись на параде ретро-техники и открыли шествие на Параде Победы в Надыме.
URA.RU собрало самые яркие кадры праздника в своем фоторепортаже. Также в фоторепортаже можно увидеть кадры с самых интересных событий.
Жители Ямала ждут начала ледохода
Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Его протяженность на Оби составляет 56 километров. Голова находится на границе ЯНАО и ХМАО.
Ледоход стремительно подходит к региону, продвигаясь на 50 километров за сутки. Столь стремительное движение позволяло сделать прогноз, что до Ямала он дойдет в ближайшие дни — в воскресенье или понедельник.
Однако у природы свои планы — сейчас движение замедлилось до 12 километров в сутки. Сейчас расстояние до границы с Ямалом составляет 77 километров.
Тем не менее, жители Шурышкарского района ЯНАО уже заметили первые подвижки льда на Большой Оби. По их словам, ледовая корка сдвинулась примерно на 50 метров.
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