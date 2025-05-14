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01:49
В Кургане разворовали мемориал, который обтянули баннером в Горсаду. Фото, видео
01:43
Трамп отказался ехать в Турцию на переговоры РФ и Украины
01:20
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы
Миллионный бизнес и миллионные долги: кто такой Гусейн Гасанов
01:16
Большинство пермяков ценят профессиональное признание на работе
01:13
Челябинским коммерсантам предлагают вложиться в турецкий бизнес. Скрин
01:13
Зеленский уже направляется в Турцию
Неожиданный гость наведался к Путину перед стартом переговоров в Стамбуле
01:08
Кремль раскрыл, кто будет присутствовать на переговорах с Украиной
01:03
Стали известны участники делегации на переговорах в Стамбуле
01:01
«Тренажеры сломаны, везде грязь»: курганцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере. Фото
Украина собирается отказаться от переговоров без Путина: главное об СВО 14 мая
00:56
В Тюмени значительно вырос интерес к фрилансерам
00:55
Путин отправит на переговоры с Украиной Мединского, Галузина и Фомина
00:50
Семья погибшего ребенка в Лесном винит воспитательницу в случившейся трагедии
«Байкал» не ожидается: на каких стадиях создание других российских самолетов
00:39
Стало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Турцию
00:37
Путин сделал «домашнюю заготовку» к переговорам в Стамбуле
00:35
Жители ЯНАО пожаловались на проснувшихся комаров. Фото
Новые баллы и замена авто: что ждет водителей после принятия закона о локализации такси. Инфографика
00:35
Зеленский назначил послом в Турции обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова
00:34
Политолог объяснил, чем грозит Украине срыв переговоров в Стамбуле
00:28
В украинскую делегацию на переговоры с РФ войдут Ермак, Умеров и Сибига
Россию примут в финансовую систему, которую не контролирует Запад
00:24
«Приведет к остановке производства»: суд не стал блокировать 932 млн рублей ЧМК
00:21
Журналист Смирнов: Состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле многих удивит
00:14
Российские войска начали наступление в Сумской области Украины
От пальмового масла до авиасообщения: ключевые решения переговоров Путина и малайзийского премьера. Видео
00:10
Пермские парки и кладбища зачищают от клещей
14 мая 2025
23:58
ЦСКА стал первым финалистом Кубка России
23:55
США расширили санкции против Ирана
Прощание с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко: фоторепортаж
23:51
TikTok ограничил поиск видео с Макроном и Мерцем в поезде
23:49
Глава Донецкой ОВА Филашкин: расширена эвакуация на подконтрольной ВСУ части ДНР
23:46
США расширили санкции
Путин пресек затею поссорить его с союзником из-за сбитого Boeing
23:45
Зеленский хотел саботировать переговоры с Россией
23:40
Семья зарезанной на жд-станции женщины в Екатеринбурге просит передать дело в СК России. Видео
23:38
В Германии заявили о необходимости вернутся к российскому газу
Кто представит Украину и США на переговорах в Стамбуле
23:37
В ХМАО партфункционерка ЕР угодила в скандал из-за экологической акции
23:36
В Британии упрекнули ЕС в нереалистичных требованиях к РФ по переговорам с Украиной
23:33
В тюменской ЛДПР сменился лидер
«Киев попадет в сложное положение»: политолог раскрыл URA.RU последствия выхода США из переговоров по Украине
23:30
Бразилия поможет в проведении переговоров между Путиным и Зеленским
23:24
«На людях плавились плащи»: курганцы вспомнили об историческом факельном шествии в центре города. Фото
23:23
Путин и президент Бразилии да Силва выразили готовность к укреплению партнерства
Вместе навсегда: вдову Гайдая Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем. Фоторепортаж
23:18
У россиянки выпала печень из-за попыток сдержать кашель
23:15
WP: США решили бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за «геноцида белых»
23:12
Появились кадры следственного эксперимента по делу о гибели пермячки на заборе. Видео
Вдова погибшего генерала Кириллова впервые высказалась о шансах стать сенатором
23:10
«Зашел в лес 10 мая»: челябинцев просят помочь найти инвалида с ярким шарфом. Фото
23:07
На Урале найден новый вид рыб
23:05
В Подмосковье выпал град. Фото, видео
Эксперты рассказали, где россияне чаще покупают кофе на АЗС
23:04
Екатеринбургский «Урал» возглавит новый тренер
23:01
Минфин США начал подготовку к снятию санкций против Сирии
22:55
В Москве задержан топ-менеджер издательства «Эксмо» по делу об экстремизме
Минпромторг назвал URA.RU главные претензии к самолету «Байкал»
22:51
Штраф в полмиллиона или тюрьма: россиян предупредили о серьезных последствиях за сорванную сирень
1
22:46
Граждан России, Узбекистана и Казахстана начали массово задерживать в одной стране
2
22:38
Гасанов прокомментировал свой заочный арест. Скрин
1
Uniqlo не вернется в РФ: какие западные бренды могут вновь появиться в магазинах
22:32
Российская биатлонистка пожаловалась на зарплату
2
22:31
Военкор Стешин: началась битва за Славянск
22:26
Блогеру Гасанову избрали меру пресечения
В Минпромторге рассказали URA.RU о судьбе самолета «Байкал»
22:24
Зеленский сделал заявление по переговорам с Россией
22:22
Reuters: гарантии безопасности для Киева втянут Запад в конфликт с Россией
1
22:19
Замглавы Сургута встретился с родителями курсантов, отстраненных от парада 9 Мая
Состав делегации на переговорах в Стамбуле, контакты Путина и президента Бразилии: заявления Пескова 14 мая
22:12
Ротенберг возглавит новую комиссию по судейству в российском спорте
22:09
Эстонский флот пытался захватить нефтяной танкер, следовавший в российский порт
1
22:00
«Не виноватая я»: как жила и кого любила звезда советского кино Светлана Светличная
1
21:59
«Главное, трезвый водитель»: представитель Союза таксистов поддержал закон о локализации такси
2
21:54
«Ночь музеев» в ХМАО посвятят защитникам Отечества. Афиша
21:50
Герои, потомки и великий подвиг: что ждет тюменцев в программе «Ночи музеев 2025»
21:43
Мантуров в разговоре с URA.RU оценил обеспечение российского рынка микроэлектроникой
1
21:41
Выручка VK Tech за год выросла на 64%
1
21:31
В ЛДПР определились с будущим главой фракции в Тюменской облдуме. Инсайд
21:28
Украина отказалась от полноценных переговоров без Путина
1
21:27
В офисе Зеленского допустили переговоры с РФ не на высшем уровне
2
21:20
Кидаются с кулаками и переезжают на машинах: как тюменцы нападают на силовиков
1
21:15
Крупная сеть косметики и парфюмерии раскрыла, когда откроет магазин в Сургуте
21:12
Коляда получил миллион от Паслера на билеты монголам в Екатеринбург
21:08
Новый мэр, полчища тараканов и арест руководителя госкомпании: главное в Кургане за 14 мая
1
21:05
Фигуристка Жилина получила паспорт Азербайджана
21:04
Вуз объявил о закрытии, а на горящем месторождении начали растаскивать обломки: события 14 мая в ЯНАО
21:02
Часть метротрама в Челябинске построит корпорация из КНР
1
21:00
Лула да Силва покинул Россию
20:54
Челябинцы избавляются от садовых участков с домами. Фото
1
20:52
Гендиректор ХК «Югра» оценил перспективы перехода команды в КХЛ
20:50
Чернецкий устроил юбилейную вечеринку в Ельцин Центре, пришли Паслер и Тунгусов. Фото
4
20:50
Вахтовик отсудил полмиллиона рублей компенсации у нефтяных компаний ХМАО за разрушенное плечо
20:48
«Ночь музеев» в Перми: выбор URA.RU
20:47
В Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства
20:45
Дегустация «парфюма Победы», мастер-классы и мельница на Аркаиме: что ждет челябинцев на «Ночь музеев». Афиша
20:44
Тюменский миллионер пересел на автобус. Видео
1
20:40
ГАИ предупредило о шторме в Челябинской области
20:40
Блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск
1
20:34
Кто такая Кристина Тихонова, которой прочат должность директора тюменского драмтеатра
20:25
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по обвинению в отмывании денег
1
20:24
Фотограф советских знаменитостей привезла уникальные кадры в Ельцин Центр. Фото
1
20:24
Делегация США собралась ехать в Стамбул на следующий день после переговоров
2
20:24
В Тюменской области завели 11 уголовных дел о терактах и диверсиях
1
20:23
Возле крупного уральского вуза произошло жесткое ДТП, пострадал мужчина. Фото
20:22
Регкоординатору ЛДПР в ХМАО прочат кресло депутата в Тюменской облдуме
1
20:21
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки
2
20:15
На Российской креативной неделе рассказали о трендах в еде, которые любят в Челябинске
20:11
Возвращается в Госдуму: что известно о тюменском политике Сысоеве, уходящем в парламент РФ
20:09
«Коммерсант»: Лавров не поедет на переговоры в Стамбул
3
20:08
Бывший сотрудник Минобороны приговорен к 6 годам за взятку в 16 млн рублей
20:02
Россияне жалуются на массовые задержки рейсов египетских авиакомпаний
1
20:01
МФЦ ЯНАО перестанет выдавать справки участникам СВО
19:58
Курганский дзюдоист Лаврентьев пропустит Чемпионат мира из-за травмы. Фото
1
19:58
Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН
1
19:54
Почему муравьи появляются на даче и как с ними бороться
1
19:49
«Потушить невозможно»: инженеры-бурильщики объяснили, что будет с огнем на горящей вышке в ЯНАО
19:49
Вице-спикер тюменской облдумы будет представлять «тюменскую матрешку» в Госдуме РФ
19:46
Когда в Сургуте отключат горячую воду
19:45
Фриланс в Кургане набирает обороты: плюсы и риски — в интервью с курганским экономистом Орловым
1
19:44
В Кремле отреагировали на решение Трампа снять с Сирии санкции
19:44
Сортировку окружили люди с автоматами. Фото
3
19:42
Лолита озвучила настоящую причину ухода из «Суперстара»
6
19:41
Курганцы пересядут с автомобилей на велосипеды
4
19:35
Качиньский: страны НАТО планировали войти в районы Винницы и Житомира
1
19:30
В РЖД объяснили причины невыносимой жары в вагонах, где жители ХМАО ехали в отпуск
1
19:30
В курганской «Справедливой России» скандал: депутат облдумы Цховребов разочаровался в коллегах
2
19:30
Из-за нанесенной тоболячке во время операции травмы возбуждено уголовное дело
1
19:30
Газета пермского завода выбралась из убытков и получила рекордный доход
2
19:29
На юбилейном съезде «Деловой России» Путин три часа общался с бизнесом: что обсуждали
1
19:28
Суд вынес приговор женщине, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма
19:25
Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул только 16 мая
19:25
Свердловские патриоты бросились раскупать билеты на Shaman’а. Скрин
1
19:22
В Кургане возле пляжа установят качели с навесами
5
19:20
В ЯНАО рыбаки обсудили с руководством департамента АПК проблемы отрасли. Фото
19:20
Агента СБУ осудили на 10 лет за подготовку покушения на Аксенова
19:17
Медведев на Пермском пороховом заводе провел заседание Совбеза РФ
19:13
«Мы несем гигантские убытки»: владелец таксопарка о жестких запретах, китайских авто и мигрантах за рулем
4
19:07
В Тобольске пройдет прощание с героем СВО. Фото
1
19:07
Путин рассмешил зал историей про премьера Малайзии и три трона
19:04
В Челябинске отменят популярную маршрутку. Фото
1
19:01
Путин получил приглашение на саммит АСЕАН
19:00
Малайзия нарастит поставки какао и пальмового масла в Россию
7
19:00
Путин анонсировал открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией
18:54
Владелец ночного клуба из ХМАО выстрелил из оружия в посетителя из Екатеринбурга
18:50
КПРФ ожидает результатов праймериз на Ямале, чтобы расставить кандидатов в заксо. Инсайд
18:50
Трехлетний ребенок умер в детском саду Лесного
18:48
Хинштейн сообщил о массовом смертельном ДТП
18:47
Тюменцы предложили мэру Афанасьеву места для строительства высоток «Тюмень-сити». Фото
1
18:47
Родители из Екатеринбурга заплатят больше за отдых детей
1
18:47
Еда под ногами: что приготовить из дикоросов — одуванчика, сныти, крапивы
2
18:45
Володин предложил начать регулировать объем платного приема в вузы с 1 сентября
5
18:45
Главе медиахолдинга правительства ХМАО грозит увольнение по коррупционной статье
1
18:40
Свердловскому бизнесу рассказали, как привлечь иностранного инвестора
18:35
Шадринскую ЦРБ возглавит врач-стоматолог из Свердловской области. Фото
5
18:35
В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести российских бойцов
4
18:34
WSJ: производитель «Оземпика» создаст средство для похудения в форме таблеток
18:31
Скверы, мосты и перекрестки: где в Тюмени ограничили скорость для электросамокатов. Карта
1
18:30
В ХМАО в 2,5 раза вырос спрос на винтажную мебель и декор
18:30
В Тюмени перекроют важный проезд и парковую дорогу. Карта
1
18:29
ХК «Югра» кардинально изменит состав игроков после завершения сезона
18:28
«Доллар — самый ликвидный актив»: в Екатеринбурге эксперты обсудили будущий финансовый кризис
3
18:27
Жителям Пермского края в 2024 году вернули 5,5 млрд рублей налоговых вычетов
18:26
Мерц пообещал сделать армию Германии самой сильной в Европе
6
18:26
В Екатеринбурге закрываются магазины крупной продуктовой сети. Фото
1
18:24
Свердловскому бойцу заплатили 39 тысяч рублей за участие в СВО
3
18:23
Хакеры украли данные 89 млн пользователей сервиса Steam
18:19
В Тюмени определились с главным кандидатом на должность директора драмтеатра
18:17
Песков озвучил, что Путин не будет раскрывать состав делегации РФ после встречи с премьером Малайзии
18:11
Онищенко назвал 36 инфекций, способных вызвать пандемию
18:08
Строительство теннисного спорткомплекса на Садовом в Перми оценили в 114 млн рублей
18:06
Спасатели Нижневартовска готовятся к затоплению дачных поселков во время паводка
18:05
В суд ушло уголовное дело об аварийной посадке АН 26-100 в ЯНАО. Фото
18:04
Фотокорреспондент URA.RU приняла участие в жюри медиапроекта «Движение Первых» в Кургане. Фото
18:03
Жители ЯНАО смогут бесплатно посетить музеи. Афиша
18:02
Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит в Гааге
1
17:59
Экс-начальника отдела ГАИ в Нижнем Тагиле будут судить за взятки
2
17:57
Замгенпрокурора РФ Зайцев помог с трудоустройством отцу-одиночке из ХМАО, принимавшему участие в СВО
17:57
На шоссе Тюнина в Кургане произошел оползень. Фото, видео
1
17:55
«Деликатес»: в Госдуме забили тревогу из-за «золотого» картофеля
12
17:54
На горящем месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО разбирают завалы
17:52
Бабкина получила травму на юбилейном концерте
1
17:50
Военных не пускают к челябинскому экс-депутату Паутову для подписания контракта
17:50
Как обойтись без химии на огороде: народные средства борьбы с вредителями
2
17:46
Жители Ямала стали чаще брать ипотеку без господдержки
17:39
Тюмень на весь день обложит дождем. Скрин
1
17:35
«Оранжевый уровень» опасности объявлен в Москве из-за заморозков
2
17:35
Кандидат в президенты Польши отказался от «русских» вареников
2
17:35
Курган стал уникальным городом, где на ОГЭ и ЕГЭ детей накормят горячими обедами
10
17:34
ФСБ Кургана сообщила о 9 подозреваемых по делу преступного сообщества, обманувшего государство на 32 миллиона
7
17:33
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию откладываются на неопределенный срок
17:30
Жители Пермского края пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу
17:26
Губернатор Шумков и правительственная комиссия нашли много недочетов в Варгашах
8
17:25
Банк России выпустит монеты номиналом 3 рубля
3
17:21
Захарова призвала ЕС наказать «преступницу» фон дер Ляйен
5
17:21
Сотню детей с приграничья страны примут лагери Екатеринбурга
17:20
Челябинский экс-депутат Паутов отказался от показаний против бывшего вице-мэра Слободского
1
17:14
«Русская община» ответила на слова Жоги о «перебарщивании» с мигрантами
10
17:13
Мирошник: стамбульский проект 2022 года может стать основой для урегулирования
1
17:12
«Яндекс» заколлабился с уральским застройщиком для внедрения «умного» дома
2
17:12
«Красивая, но не сладкая»: где в Екатеринбурге дешево продают клубнику. Фото
17:08
В Кургане интересно: в Шадринске отпраздную татарский и башкирский народный праздник
4
17:08
В Перми обстреляли рейсовый автобус. Фото
17:05
Мэр Кургана Науменко открыл для публики соцсети, которые завел год назад. Скрин
17:04
Американская кинокомпания вернется к прокату в России
2
17:04
Свердловчанин, расправившийся с женщиной из-за денег, уже сидел за убийство. Фото
17:03
Награжденная за СВО челябинский депутат Колесникова поделилась школьными фото
17:00
Малолетнего южанина из Нижнего Тагила завербовали кураторы из СБУ. Видео
2
16:59
В Новом Уренгое родился 65-тысячный младенец. Фото
1
16:55
Экс-губернатор ЯНАО будет наставником для кандидатов в региональных выборах
1
16:54
На грани катастрофы: тюменские застройщики ИЖС могут не пережить введение эскроу. Эксклюзив
16:53
«Уже женщина»: психолог оценила слова Авербуха о 15-летней Арзамасовой
3
16:52
Песков рассказал, что будет делать Путин в день переговоров в Стамбуле
16:51
В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков
16:50
Глава МИД Франции пообещал вместе с США «схватить за горло» Россию
10
16:47
МЧС объявило штормовое предупреждение в районе ХМАО
16:46
Для тушения скважин «Харампурнефтегаза» в ЯНАО прибыли дополнительные силы из ХМАО. Видео
16:41
Арестован подозреваемый, убивший и закопавший свердловчанку из-за денег. Фото
16:41
В Пермском крае установят тысячу феромонных ловушек
16:40
Высокопоставленного полицейского задержали в Ростове по подозрению в организации незаконной миграции
1
16:40
Назвали дату, когда пройдет инаугурация нового мэра Кургана Науменко. Эксклюзив
16:40
ЕР обучит тысячи молодых людей профессиям в сфере политики
2
16:37
Пермячке, которую обвиняют в убийстве пенсионерки, продлили меру пресечения
16:35
Спецборт ВВС Бразилии приземлился во Внуково
16:35
Екатеринбургских подростков отправят благоустраивать город
16:34
Жители ХМАО бросились скупать недвижимость в Дубае
1
16:29
Мэр Катайска распорядился перекрыть для автомобилистов одну полосу дороги. Скрин
16:29
Главную трассу перекроют в ЯНАО
16:27
Курганский сенатор РФ Муратов запрещает своим внукам пользоваться гаджетами. Видео
11
16:26
Жителей ЯНАО оградили от нескольких миллионов звонков спамеров
16:23
Будут ли россиянам платить по 50 тысяч рублей за доносы
2
16:22
Лоза обрушился с критикой на Клаву Коку
6
16:21
Челябинск претендует на звание «Культурной столицы России». Видео
16:16
Аэропорт в Якутии закрыли из-за затопления взлетно-посадочной полосы
16:16
СУ СК и ФСБ официально озвучили претензии к экс-руководителю «Курганавтодора» Гонцову. Видео
6
16:15
Убийца прокурора ХМАО подал в суд на сына
1
16:14
В ЯНАО оперативно потушили пожар в жилом доме
16:14
Лыжник Коростелев из Пермского края попал в лонг-лист престижного рейтинга
1
16:10
Курганское МЧС взяло серебро на соревнованиях ведомств по легкой атлетике. Фото
16:07
Трамп пообещал России санкции за поддержку Ирана
1
16:05
В городе ХМАО назначен новый прокурор
1
16:05
Гордума Челябинска договорилась с силовиками о борьбе с подростковой наркопреступностью
16:04
Аэропорт Зырянка закрыт из-за затопления
16:04
18-летний чемпион мира из Нижнего Тагила попал в список Forbes
1
16:03
Магнитогорцы готовы массово отказаться от провайдера из-за поддержки «Трактора». Фото, видео
2
16:00
Суд оштрафовал WhatsApp* на 800 тысяч рублей за нарушения
2
15:57
«Безопасность людей — не предмет для торга»: ЛДПР добивается ремонта федеральной автотрассы в УрФО
6
15:56
Ветеран СВО Алексей Рожков передал гуманитарный груз бойцам передовой. Фото
15:56
В России запустили производство мини-версии БПЛА «Герань»
1
15:56
Телефон погибшей на заборе пермячки был найден в лесу
1
15:54
В Курганской области мотоциклист без прав и шлема врезался в газопровод. Фото
1
15:50
На содержание кладбищ Шадринска потратят в 2,5 раза больше денег
2
15:50
Депутат из Салехарда, сжигавший доллары, вернулся из зоны СВО
3
15:48
ФРГ арестовала трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий
15:45
Большинство россиян недовольны своей зарплатой
6
15:45
Драматург Коляда грозит перенести свой фестиваль из Екатеринбурга на дачу
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