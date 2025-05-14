14 мая 2025

Жители ЯНАО пожаловались на проснувшихся комаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянин сфотографировал комара на стекле своего окна
Ноябрянин сфотографировал комара на стекле своего окна Фото:

Жители Ноябрьска заметили первых комаров. Насекомые уже залетают в окна квартиры.

«Комары проснулись», — написал ноябрянин под фото комара на окне своей квартиры в telegram-канале NSK. «Мухи тоже уже летают», — рассказала другая ноябрянка в комментариях.

Ямальцы негативно отреагировали на пробуждение насекомых. Они ставят много «плачущих» реакций и пишут комментарии о том, что момент такого «пробуждения природы» хотелось бы оттянуть на подольше.

Жители Ноябрьска заметили первых комаров
Жители Ноябрьска заметили первых комаров
Фото:

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Жители Ноябрьска заметили первых комаров. Насекомые уже залетают в окна квартиры. «Комары проснулись», — написал ноябрянин под фото комара на окне своей квартиры в telegram-канале NSK. «Мухи тоже уже летают», — рассказала другая ноябрянка в комментариях. Ямальцы негативно отреагировали на пробуждение насекомых. Они ставят много «плачущих» реакций и пишут комментарии о том, что момент такого «пробуждения природы» хотелось бы оттянуть на подольше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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