Ноябрянин сфотографировал комара на стекле своего окна
Жители Ноябрьска заметили первых комаров. Насекомые уже залетают в окна квартиры.
«Комары проснулись», — написал ноябрянин под фото комара на окне своей квартиры в telegram-канале NSK. «Мухи тоже уже летают», — рассказала другая ноябрянка в комментариях.
Ямальцы негативно отреагировали на пробуждение насекомых. Они ставят много «плачущих» реакций и пишут комментарии о том, что момент такого «пробуждения природы» хотелось бы оттянуть на подольше.
Жители Ноябрьска заметили первых комаров
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