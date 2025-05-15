ЧЭМК заключил соглашение с правительством ЯНАО до 2028 года

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Губернатор Артюхов провел встречу с гендиректором крупнейшего индустриального комбината
Губернатор Артюхов провел встречу с гендиректором крупнейшего индустриального комбината Фото:

Правительство ЯНАО и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года: документ предусматривает совместные проекты по развитию транспортной, производственной и туристической инфраструктуры региона, а также меры по внедрению инноваций и обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Для нас важно, что в ближайшие годы развитие Полярного Урала будет идти в строгом соответствии с социальными и экологическими стандартами. На этот район региона возлагаются большие надежды — мы ожидаем значительного повышения качества жизни северян в зоне присутствия компании, — приводит слова губернатора Артюхова пресс-служба главы региона.

Генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, в свою очередь, отметил, что компания уже давно работает в округе, а новое соглашение закрепляет готовность предприятия развивать производственную, транспортную, социальную и туристическую инфраструктуру ЯНАО. Соглашение включает экологические инициативы: предприятие займется ликвидацией 21 объекта и рекультивацией земель в упраздненном поселке Полярный, продолжая волонтерскую программу по очистке территории.

Также стороны договорились о совместной работе по благоустройству поселка Харп и разработке туристских продуктов на базе промышленных объектов ЧЭМК для развития промышленного туризма. Специалисты комбината проведут лекции и образовательные занятия по геологии для ямальских школьников и студентов колледжей. На сегодняшний день ЧЭМК осуществляет добычу хромовых руд на месторождениях «Центральное» и «Западное» рудного кластера «Харп», чьи запасы оцениваются в 5 миллионов тонн.

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Правительство ЯНАО и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года: документ предусматривает совместные проекты по развитию транспортной, производственной и туристической инфраструктуры региона, а также меры по внедрению инноваций и обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. «Для нас важно, что в ближайшие годы развитие Полярного Урала будет идти в строгом соответствии с социальными и экологическими стандартами. На этот район региона возлагаются большие надежды — мы ожидаем значительного повышения качества жизни северян в зоне присутствия компании, — приводит слова губернатора Артюхова пресс-служба главы региона. Генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, в свою очередь, отметил, что компания уже давно работает в округе, а новое соглашение закрепляет готовность предприятия развивать производственную, транспортную, социальную и туристическую инфраструктуру ЯНАО. Соглашение включает экологические инициативы: предприятие займется ликвидацией 21 объекта и рекультивацией земель в упраздненном поселке Полярный, продолжая волонтерскую программу по очистке территории. Также стороны договорились о совместной работе по благоустройству поселка Харп и разработке туристских продуктов на базе промышленных объектов ЧЭМК для развития промышленного туризма. Специалисты комбината проведут лекции и образовательные занятия по геологии для ямальских школьников и студентов колледжей. На сегодняшний день ЧЭМК осуществляет добычу хромовых руд на месторождениях «Центральное» и «Западное» рудного кластера «Харп», чьи запасы оцениваются в 5 миллионов тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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