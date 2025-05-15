Спасатели «Ямалспаса» вытащили застрявших на реке ямальцев

В ЯНАО спасатели Красноселькупского подразделения «Ямалспас» эвакуировали двух жителей Ямала, застрявших на реке Таз в 15 километрах от села Красноселькуп. Об этом сообщает окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил в «Ямалспас» 14 мая. Двое граждан нуждались в эвакуации после того, как их снегоходы застряли на реке. «Спасатели в кратчайшие сроки выехали на аэролодке „Пиранья“ для поиска граждан. Через некоторое время спасатели обнаружили ямальцев и доставили их в село Красноселькуп, медицинская помощь им не понадобилась», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Ямала обратился за помощью к спасателям из-за поломки снегохода в 12 км от села Яр-Сале. Мужчина смог самостоятельно добраться до безопасного места.
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